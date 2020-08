Landon Clifford, morto a 19 anni lo youtuber di Cam&Fam/ Il coma poi il decesso

E’ morto lo youtuber inglese Landon Clifford. Metà maschile della coppia Cam&Fam, famosa appunta per i video sul tubo, aveva solo 19 anni, e aveva vissuto gli ultimi giorni in coma fino al decesso. Landon aveva raggiunto una certa fama assieme alla compagna, con sui si era sposato quando aveva 18 anni, e da cui aveva già avuto due figlie: una nata tre anni fa, e una venuta al mondo pochi mesi orsono. Il decesso è avvenuto negli scorsi giorni, ma l’annuncio è stato dato da Camryn Clifford solamente nelle ultime ore, attraverso un toccante post su Instagram in cui si legge: “Il 13 agosto 2020 è stato l’ultimo giorno di Landon come miglior padre e marito. Dopo aver trascorso i successivi 6 giorni in coma è deceduto, e ha donato gli organi a persone bisognose in tutto il Paese. È morto salvando la vita degli altri. Questo è il tipo di persona che era. Compassionevole, amorevole, premuroso e gentile. Era un marito straordinario e il miglior padre che quelle ragazze avrebbero mai potuto chiedere. Mi rattrista profondamente – prosegue Camryn – il fatto che non lo conosceranno mai veramente”.

LANDON CLIFFORD, IL RICORDO DELLA MOGLIE: “ERA COSI’ GIOVANE…”

“Era così giovane e aveva molta vita da vivere – scrive ancora la dolce metà della star di Youtube – non è così che sarebbero dovuto andare le cose. Doveva arrivare al suo prossimo compleanno. Avrebbe dovuto accompagnare le sue figlie giù per l’isola. Era destinato a morire vecchio con me. Le parole non possono descrivere il dolore che provo. Tutto quello che posso fare ora è assicurarmi che le nostre ragazze sappiano quanto ci amava. Ci sta guardando dal cielo – conclude – e la sua luce risplenderà attraverso le nuvole quando lo guarderemo. Possa riposare pacificamente”. Difficile capire cosa sia successo davvero a Landon, visto che lo stesso, a metà di agosto, aveva subito un gravissimo danno cerebrale che lo ha portato in coma fino appunto alla morte degli scorsi giorni. Il primo video di Cam&Fam è stato caricato a novembre del 2017, una clip in cui viene svelato il sesso della loro primogenita.



