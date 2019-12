L’anno che verrà, Capodanno 2020 Rai 1/ Diretta e ospiti: Al Bano e Romina sul palco

L’anno che verrà, anticipazioni capodanno 202o della Rai condotto da Amadeus

Martedì 31 dicembre, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella, in diretta su Raiuno, Amadeus condurrà L’anno che verrà, la trasmissione con cui la Rai si appresta a salutare il 2019 e ad accogliere il 2020 tra musica, grandi ospiti, sorprese e divertimento. Per la quinta volta consecutiva, sarà la Basilicata ad accogliere il programma che sarà trasmessa da Potenza, precisamente da piazza Mario Pagano, nel pieno centro storico del capoluogo lucano dove, per l’occasione, è stato allestito anche un maxischermo che consentirà a tutti di vedere cosa accadrà sul palco. Per motivi di sicurezza, la Prefettura di Potenza ha stabilito che saranno 4000 le persone che potranno festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza. anche quest’anno, il programma sarà trasmesso anche in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto da Marcella Sullo, Alfredo Pasqua e Giovanni Vignola. CLICCA QUI PER VEDERE DI DIRETTA STREAMING L’ANNO CHE VERRÀ

Gli ospiti de L’anno che verrà

Tanta musica e divertimento per chi sceglierà si trascorrere l’ultima notte del 2019 in compagnia del cast de L’anno che verrà. Ad affiancare Amadeus in quella che sarà una serata davvero speciale saranno alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Ospiti speciali saranno Al Bano e Romina Power che faranno ballare il pubblico di Potenza e i telespettatori con i loro più grandi successi. E ancora: spazio a Gigi D’Alessio che, dopo aver ottenuto un grandissimo successo con lo show “20 anni che siamo italiani”, si scatenerà in compagnia dei 4mila presenti in piazza. E ancora: Cristiano Malgioglio, Riccardo Fogli, Orietta Berti, Arisa, Gli Stadio, Antonella Ruggiero, Rocco Hunt, Ivan Cattaneo, Fausto Leali, Benji e Fede, Marco Masini, Elettra Lamborghini, Alberto Urso e The Kolors. Ci saranno, poi, gli 8 artisti di Sanremo Giovani che saliranno sul palco del Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio.

Gli artisti locali

Come accaduto nelle precedenti edizioni de L’anno che verrà, sul palco, oltre agli artisti più amati della musica italiana, ci saranno anche artisti emergenti, tutti rigorosamente locali. Per la precisione, per salutare il 2019 e accogliere il 2020, quest’anno ci saranno i “Musicamanovella”, gli “Accipiter” e i “Sesto Mantra”. Tutti gli artisti saranno accompagnati da una grande orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi. Spazio anche a gruppi musicali di eccellenza lucani. A rendere più suggestiva l’atmosfera saranno anche le coreografie che accompagneranno le varie esibizioni live. Carolina Rey sarà, invece, la “speciale” guida turistica della trasmissione che guiderà il pubblico di Raiuno tra le bellezze della regione lucana. La regia è di Maurizio Pagnussat.



