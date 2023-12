L’anno che verrà vs Capodanno in musica: é guerra di ascolti TV!/ Lo spoiler degli ospiti

L’anno che verrà 2024 sfida Capodanno in musica 2024: le anticipazioni TV e streaming

Sale l’attesa generale per i celebrativi della notte di San Silvestro, nel clima di una preannunciata battle Auditel infuocata tra L’anno che verrà e Capodanno 2024. Si tratta dei due spettacoli TV e streaming evento, tra loro competitor, previsti nei palinsesti antagonisti, rispettivamente di casa Rai e Mediaset.

L’anno che verrà é condotto da Amadeus, mentre la conduzione di Capodanno in musica é prevista in affido a Federica Panicucci. E lo spoiler dei due eventi, destinati a sfidarsi nel piccolo schermo per l’intrattenimento previsto nella notte a cavallo tra l’ultimo giorno nel 2023 e lo scoccare del via al 2024, inoltre prevede anche i primi preannunciati ospiti sul palco dei due show di Capodanno musicali.

Gli ospiti previsti agli eventi TV e streaming di Capodanno 2024, L’anno che verrà e Capodanno in musica

Secondo il portale web spoiler #Dagospia, infatti, ad esibirsi sul palco di L’anno che verrà di Amadeus ci saranno gli artisti Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, i Ricchi e Poveri, e poi ancora Annalisa e Dargen D’Amico. Per ciò che concerne invece lo spoiler di Capodanno in musica ci pensa Davide Maggio a fornire le prime anticipazioni che vedono tra i papabili ospiti allo show di Federica Panicucci:

Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, e poi ancora Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna. Tra gli altri possibili ospiti in casa Mediaset, si avrebbero inoltre anche Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman. E ancora, poi, Berna, Federica, Wax partecipante all’edizione di Amici 22 che ha decretato tra i prossimi Big a Sanremo 2024, il fenomeno di Angelina Mango, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “‘Amici” 23 di Maria De Filippi. Ossia i principali protagonisti dell’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, che é in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

E se L’anno che verrà va in onda in chiaro tv su Rai Uno e in streaming sul sito di Raiplay, Capodanno in musica invece é previsto in chiaro tv su Canale 5 e in streaming web su Mediaset infinity.













