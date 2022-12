Lansky/ Su Rai 3 il film con Harvey Keitel e Sam Worthington

Lansky, film di Rai 3 diretto da Eytan Rockaway

Lansky va in onda oggi, giovedì 22 dicembre, a partire dalle 21.25 su Rai 3. Si tratta di un film drammatico del 2021, distribuito da Notorious Pictures e prodotto da Above the Clouds Media Group, CaliWood Pictures. La regia è di Eytan Rockaway dove ha curato anche la sceneggiatura. Tra gli attori abbiamo Harvey Keitel, candidato all’Oscar nel 1992 come migliore attore non protagonista per Bugsy.

Nel cast c’è anche Sam Worthington, grazie ad Avatar nel 2009 ha ottenuto un successo planetario. Il suo esordio da attore risale al 2000 con Bootmen, una parte di pubblico comincia a conoscerlo nel 2004 in Somersault nella parte di Joe. Il cast si arricchisce anche della presenza di Minka Kelly, John Magaro, Shane McRow e Annasophia Robb, Jackie Cruz.

Lansky, la trama del film

Lansky racconta la storia di Meyer Lansky interpretato da Harvey Keitel. All’età di nove anni è costretto a lasciare la sua città d’origine a causa dei moti anti-semiti e con la sua famiglia si trasferisce a New York. È nella Grande Mela che Lansky entra a contatto con alcuni membri appartenenti alla mafia ebraica e ne comincia a farne parte. Diventato anziano, l’uomo lascia la sua attività e si ritira in una villa a Miami, dove ha la protezione dell’FBI, mentre i federali lo tengono sott’occhio perché pensano che abbia nascosto milioni di dollari, guadagnati dai suoi loschi traffici da mafioso.

È a questo punto che il malvivente racconta tutta la storia della sua vita a un giornalista interpretato da Sam Worthington. Inizia a rivelare cospirazioni e segreti dando inizio a un massacro tra bande rivali. Nulla è lasciato al caso, difatti Lansky ha progettato tutto per continuare a fare nella vita quello che gli è sempre riuscito meglio: truffare.











