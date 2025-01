Nuova puntata, nuova realtà aziendale; questa sera – 27 gennaio, in prima serata su Rai Due – avremo modo di conoscere un’altra attività che nel tempo ha determinato un processo di crescita tale da affermarsi come marchio tradizionale e al contempo all’avanguardia. Protagonista nella nuova puntata di Boss in Incognito 2025 sarà L’Antica Pizzeria da Michele in the world di Alessandro Condurro. Chiaramente, sfruttando le dinamiche consolidate del docu-reality, scenderemo nelle ‘viscere’ delle dinamiche aziendali e prenderemo coscienza di cosa ha scandito le grandi conquiste e trasformazione dell’azienda protagonista.

Come anticipato, protagonista della nuova puntata di Boss in Incognito 2025 – in onda questa sera, 27 gennaio su Rai Due – sarà L’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Si tratta di una realtà che unisce tradizione e dinamiche aziendali che vanta ben 150 anni di storia. Quasi due secoli di esistenza scanditi da evoluzione, emancipazione e soprattutto di crescita al passo con i cambiamenti che hanno interessato non solo le società e le generazioni ma soprattutto la gestione di mansioni così radicate nella cultura tradizionale.

L’Antica Pizzeria da Michele in the world, curiosità e fatturato dell’azienda protagonista a Boss in Incognito 2025

Tornando alle caratteristiche dell’azienda protagonista questa sera – 27 gennaio, su Rai Due – a Boss in Incognito 2025, L’Antica Pizzeria da Michele in the world presenta un numero incredibile di dipendenti distribuiti nei vari punti vendita presenti sul territorio. Alto segnale di crescita strettamente legato al fatturato aziendale che, come riporta il sito ufficiale della Rai, raggiunge quota 100 milioni di euro annui.

Amministratore delegato de L’Antica Pizzeria da Michele in the world è Alessandro Condurro; in larga parte artefice della crescita aziendale riscontrata negli ultimi anni e che ha chiaramente portato il marchio a raggiungere gli obiettivi e i target descritti in precedenza. Questa sera – 27 gennaio – scopriremo fattezze, curiosità e dinamiche dell’azienda storica con una nuova appassionante e avvincente puntata di Boss in Incognito 2025.

