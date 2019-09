LARISA MARTINEZ/ La soprano di Puerto Rico ospite di Andrea Bocelli (Ali di Libertà)

Tra le tante stelle della musica internazionali ospiti di Andrea Bocelli nel programma “Ali di libertà” che Rai 1 trasmetterà oggi in prima serata c’è anche Larisa Martinez, soprano conosciuto in tutto il mondo per la sua voce calda e il suo timbro unico. Nata e cresciuta a Puerto Rico, la soprano che questa sera allieterà il Teatro del Silenzio ha fatto il suo debutto operistico nel 2010 come Luisa Fernanda nell’omonima zarzuela (genere lirico-drammatico spagnolo, in cui si alternano scene parlate, altre cantate e balli concertati, ndr) presentata al Centro de Belles Artes de Puerto Rico. A New York ha cantato Corinna in “Il Viaggio a Reims” di Rossini, guadagnandosi l’elogio di Fred Cohen di Opera News, che ha scritto di lei: “La signora Martinez ha ritagliato una figura elegante, la grazia del suo apparato scenico corrispondeva a quella del suo canto”. Mica male come giudizio…

LARISA MARTINEZ, SOPRANO DI PUERTO RICO

Larisa Martinez ha anche recitato ne “La Bohème” del Loft Opera nel ruolo di Musetta. Questa la critica altamente meritoria di Roark Littlefield:”Larisa Martinez è deliziosa, incarnando ogni sfumatura di quel carattere infame e carismatico”. Come riportato dal portale Bare Opera, nel luglio 2016 ha creato il ruolo di Isaura nella prima mondiale di Francesca da Rimini di Mercadante diretta da Fabio Luisi a Martina Franca. Altri ruoli nel suo repertorio includono Gilda, Juliette, Adina, Adina, Norina, Susanna, Giulietta e Lucía di Lammermoor. Vincitrice del Metropolitan Opera National Council National Audition PR district 2016, dove ha anche ricevuto il premio della Fondazione Angel Ramos e il premio del pubblico. Larisa Martinez si è formata presso il Conservatorio di Musica di Puerto Rico, conseguendo nel frattempo una laurea con il massimo dei voti in Scienze Ambientali presso l’Università di Puerto Rico. L’artista ha anche conseguito un master presso la Mannes the New School for Music di New York City.

LARISA MARTINEZ, OSPITE DI ANDREA BOCELLI

Ali di Libertà è per Andrea Bocelli l’occasione per svolgere una serata tra amici, musica e cultura all’insegna della beneficenza. Per niente nuova allo spirito di questa “festa” è anche Larisa Martinez, che una orgogliosa sostenitrice artistica di Turn Around Arts, un’organizzazione filantropica guidata dal Comitato di Presidenza per le Arti e le Scienze Umanistiche, che include artisti diversi come Yo-Yo-Yo-Ma, Sarah Jessica Parker e Josh Groban, per il progresso dell’educazione artistica in tutta la nazione. Come tale, nel 2016 si recò a Cuba come parte della delegazione artistica inviata da Barack Obama per espandere la collaborazione culturale e i legami di amicizia tra i due paesi. Questa sera anche il pubblico italiano imparerà a conoscerla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA