LARRY CAMPBELL & TERESA WILLIAMS/ Live from the archives: country flavor

Da anni, molti, precisamente dal 1997, a Chiari, nei pressi di Brescia, esiste una benemerita associazione musicale, ADMR che significa Amici per la Diffusione della Musica Rock. Grazie alla passione dei fratelli Mazzotti, senza sponsor potenti alle spalle, hanno costruito un pubblico affezionato che arriva da ogni parte d’Italia. Sul loro palco si sono succeduti giganti della musica come John Mayall, Eric Burdon, Procol Harum, Johnny Winter, Colosseum, Ian Hunter, Los Lobos, Blasters, ma anche artisti italiani. Da qualche anno hanno anche avviato il Chiari Blues Festival, che quest’anno vedrà pezzi da novanta come Gov’t Mule, George Thorogood tra gli altri. Adesso, le buone strade della musica si sono incrociate: quella di ADMR e quella di Route 61, etichetta di culto messa in piedi dal giornalista e scrittore romano Ermanno Labianca (tanti i dischi preziosi già pubblicati, citiamo lo straordinario tributo internazionale a CSNY).

Nasce così Live from the archives, un progetto che pubblicherà su cd le migliori esibizioni tenutesi a Chiari. L’apertura è con il botto: il Vol. 1 infatti presenta l’esibizione a Chari del 2 maggio 2018 di Larry Campbell e della moglie Teresa Williams. Campbell, polistrumentista, è l’erede dei grandi chitarristi country e folk come Jorma Kaukonen e David Bromberg per dirne due. Musicista straordinario, per molti anni ha accompagnato Bob Dylan nella sua miglior live band del Never ending tour (in coppia con l’altro chitarrista eccellente Charlie Sexton). Ha lavorato poi a lungo con il leader di The Band Levon Helm. Da anni si esibisce, nella tradizione delle grandi coppie country, ad esempio Johnny Cash e June Carter, Gram Parsons e Emmylou Harris, con la moglie Teresa Williams, fantastica vocalist.

Il cd contiene dieci brani, l’intero set eseguito quella sera a Chiari, da cui si evince il fantastico virtuosisimo di Campbell, il suo fingerpicking irresistibile degno di un gigante come Doc Watson, soprattutto nei classici della tradizione blues come Samson and Delilah o Keep you lamp trimmed and burning. Non manca il country più puro, quello originale della Carter Family con la splendida You’ve got to righten that wrong, così come brani autografi in duetto con la compagna, come Everybody loves you e Did you love me at all dove Teresa Williams si alterna nelle sembianze di una novella Tammy Wynette o addirittura una Mavis Staples, grazie alle coloriture profondamente black della sua voce Un piacevolissimo ascolto che ci porta dritti a Nashville e oltre, al cuore dell’America. Una coppia, questa, che tiene alta in un periodo storico di noiosa banalità, l’anima più vera e vibrante di un popolo, calibrando divertimento, buon gusto e classe sopraffina in un mix di incontenibile gioiosità.

Prossima uscita: il bluesman Eric Bibb in concerto a Chiari nel luglio 2019.











