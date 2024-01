“Lascia entrare Ascanio l’8 di gennaio”: cosa significa?/ Il video del tormentone e la spiegazione

“Lascia entrare Ascanio l’8 di gennaio”: come nasce il tormentone?

Come ogni 8 gennaio, anche il 2024 ha visto sul web il ritorno di un vero e proprio tormentone. In molti probabilmente si saranno chiesti perché tanti scrivono oggi di voler fare entrare Ascanio, chiedendosi di conseguenza chi sia questo fantomatico personaggio. Partiamo allora chiarendo che questo tormentone non è nato oggi, bensì circa 15 anni fa e si ripresenta ogni 8 gennaio, spopolando sul web.

Questo fenomeno nasce nel 2008 quando su YouTube l’utente celestinocamicia pubblica un video di una canzone iraniana sottotitolata in italiano con frasi ironiche. Si tratta della canzone Pariya, cantata da Shahram Shabpareh, ‘doppiata’ con parole italiane divertenti che emulano il suono di quelle originali. E torniamo quindi al famoso Ascanio, che compare proprio nel ritornello, dando il via a quello che è diventato il ricorrente tormentone.

“Lascia entrare Ascanio l’8 di gennaio” nato dalla canzone Pariya: la verità sul video

La versione italiana della canzone, nel ritornello, infatti recita: “Hey, lascia entrare Ascanio dall’8 di gennaio, perciò limarla è tosta, esce ma non mi rosica”. Una frase che molti millennial si divertono a ricordare ogni anno, riportando in auge il video ironico. E a proposito di video, va tuttavia detto che la versione “sottotitolata” della canzone Pariya non esiste più sul web. Stando a quanto fa sapere la Gazzetta dello sport, pare infatti che qualche anno fa la casa di produzione Pars Video ne abbia chiesto la rimozione, adducendo come motivazione la violazione del copyright. Questo non ha fermato la diffusione del tormentone, che proprio oggi è tonato a far sorridere tanti e che nasce dunque da una semplice assonanza di suoni.

