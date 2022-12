Last Christmas/ Su Canale 5 il film con Emma Thompson

Last Christmas, film di Canale 5 diretto da Paul Feig

Last Christmas prende il nome del grande successo degli Wham! ed è una commedia sentimentale e drammatica del 2019 che va in onda oggi, 15 dicembre, a partire dalle ore 21,20 su Canale 5. La regia è di Paul Feig, mentre il soggetto è a cura di Emma Thompson e suo marito Greg Wise. Gli interpreti sono Emilia Clarke, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Henry Golding e Boris Isakovic. Le musiche sono affidate Theodore Shapiro e l’album contiene anche alcuni brani di successo di George Michael e i Wham!, oltre ad un brano inedito.

Wolf call minaccia in alto mare/ Su Rai 3 il film con Omar Sy

Il film Last Christmas ha ottenuto un notevole successo sia di pubblico che di critica, risultando tra gli incassi migliori dell’anno. Per Emma Thompson non si tratta della prima esperienza come sceneggiatrice, infatti, ha scritto anche quella di Bridget Jone’s Baby e di altre pellicole. L’attrice protagonista Emilia Clarke è nota al pubblico per il suo ruolo ne Il trono di spade, mentre il protagonista maschile ha recitato, tra l’altro, in Crazy & Rich. Nel film Last Christmas appare in un cameo Andrew Ridgeley, ex compagno di George Michael negli Wham.

Salvate il Gray Lady/ Su Rete 4 il film con Charlton Heston e David Carradine

Emilia Clarke è anche cantante, motivo per il quale le canzoni eseguite durante il film sono cantate da lei senza l’aiuto di un altra voce. Last Christmas è anche il titolo di un libro scritto a 4 mani sempre da Emma Thompson e Greg Wise, composto da tanti piccoli racconti sul significato del Natale narrati da celebrità come Meryl Streep e la stessa giovane protagonista del film.

Last Christmas, la trama del film

La pellicola Last Christmas è ambientata a Londra durante il periodo natalizio e vede come protagonista una ragazza di nome Kate molto sfortunata, dai modi goffi e la cui vita è caratterizzata da scelte sbagliate che le hanno causato parecchi problemi, quali il vizio dell’alcool. La giovane donna ha origini jugoslave, infatti si è trasferita da piccola con tutta la famiglia in Inghilterra e ha un grande sogno, quello di sfondare nel mondo della musica e di diventare cantante, ma purtroppo le avversità della sua esistenza non le hanno ancora permesso di realizzarlo.

Johnny Stecchino/ Film di Roberto Benigni non va in onda: Rete4 lo sostituisce con...

Sfortuna e difficoltà sono sempre dietro l’angolo per Kate che lavora in un negozio di decorazioni natalizie come elfo. La proprietaria si chiama Santa, rifacendosi a Santa Claus, e crede molto nel talento della ragazza. Kate è anche senza fissa dimora perché il suo coinquilino dopo una serie di vicissitudini l’ha cacciata di casa. Proprio all’esterno del negozio, un giorno la sfortunata ragazza incontra un giovane dal nome Tom che possiede tutte le doti che una donna può desiderare, infatti, sembra così perfetto da non essere vero.

Tom riesce a tirar fuori da Kate tutte le sue qualità, le da una mano a migliorarsi ad affrontare i suoi limiti e a superarli. Dopo l’incontro con Tom l’esistenza di Kate ha una svolta, la ragazza si confida con lui raccontandogli anche particolari che nessuno sapeva, come ciò che le è successo l’anno precedente, rischiando di perdere la vita. Grazie all’aiuto di Tom, Kate comincia un percorso fatto di solidarietà e buoni propositi, ma il mistero che avvolge il ragazzo è sempre più fitto e quando la ragazza decide di saperne di più incredula comprende che si tratta di un fantasma, di una sua allucinazione, in quanto, il giovane in realtà è morto l’anno prima.

Tom è il donatore di organi che le ha salvato la vita l’anno prima. Il legame fra i due giovani va oltre ogni confine di spazio e di tempo e la ragazza non può che essere grata al giovane, in quanto adesso le sue prospettive sono mutate, ritrovando fiducia e ottimismo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA