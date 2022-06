Last Vegas/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas, Robert De Niro e Morgan Freeman

Last Vegas, film di Rete 4 diretto da Jon Turteltaub

Last Vegas andrà in onda oggi, venerdì 3 giugno, su Rete 4 a partire dalle ore 16.45. Il film è stato girato nel 2013 da Jon Turteltaub, regista e produttore americano. Tra i film diretti si ricordano Cool Runnings – Quattro sottozero, Un amore tutto suo, Phenomenon, Instinct – Istinto primordiale, Il mistero dei Templari – National Treasure, Il mistero delle pagine perdute – National Treasure e L’apprendista stregone.

La sceneggiatura di Last Vegas è di Dan Fogelman; i produttori sono Amy Baer, Joseph Drake, Laurence Mark; la fotografia è di David Hennings; le musiche di Mark Mothersbaugh; la scenografia di David J. Bomba e i costumi di Dayna Pink. Il film ha aperto il Torino Film Festival nel 2013. Nel cast del film troviamo Michael Douglas, Robert De Niro e Morgan Freeman tra gli altri.

Last Vegas, la trama del film: un uomo ricco e anziano con una fidanzata giovane

Last Vegas ha per protagonista Billy, un uomo ricco e anziano fidanzato con Lisa, una donna molto più giovane di lui. Entra in una crisi esistenziale quando un suo amico viene a mancare. Infatti, in preda alla confusione, chiede a Lisa di diventare sua moglie mentre sta leggendo l’elogio funebre al funerale dell’amico. Lisa accetta. Billy decide di festeggiare il suo addio al celibato a Las Vegas con il suo gruppo di amici formato da Sam, Archie e Paddy. I quattro conoscono Diana, una cantante e Paddy e Billy ne sono affascinati.

Il gruppo pernotta in un hotel lussuoso dove conoscono Lonnie che si occuperà di loro mentre sono lì. Billy, Archie e Sam cominciano i festeggiamenti: si recano in un locale notturno e adescano delle giovani ragazze. Sono subito pronti a difenderle quando un tipo, Todd, le importuna. La situazione si fa tesa, ma grazie all’intervento di Paddy, che ha raggiunto i tre, si risolve senza troppi danni. Tra Paddy e Billy c’è ancora una certa tensione a causa di un vecchio triangolo amoroso che sembra riproporsi anche a Las Vegas, con Diana. Cosa accadrà?

Il video del trailer di Last Vegas

