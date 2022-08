Latina, neonata abbandonata in auto: genitori litigavano/ È positiva alla cocaina

Abbandonata in auto sotto il sole rovente, una neonata è stata ricoverata in ospedale dove è risultata positiva alla cocaina. La bimba, di appena due mesi, si trova attualmente ricoverata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata trasportata in codice rosso. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, nella mattinata di ieri 31 luglio i genitori della piccola salgono a bordo della loro auto, ma prima di partire spengono il motore e scendono per intraprendere una lite sempre più furibonda. Mentre la coppia urla e si spintona, la bambina rimane chiusa in auto, senza aria condizionata e con i finestrini chiusi, abbandonata sotto la temperatura sempre più alta e il sole sempre più rovente.

È la commessa di un negozio lì vicino che nota la carrozzina rimasta nell’automobile e, soprattutto, la piccola che piange e si agita. Anche i passanti si accorgono della situazione e chiamano il 118 e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina, che intervengono poco dopo per liberare la neonata abbandonata in auto. Il padre accompagna la bambina in ospedale mentre, a quanto emerge dalle testimonianze, la madre si allontana subito sull’automobile facendo perdere le sue tracce. Sarà ritrovata poco dopo. Il quadro che emerge è che la neonata, di appena due mesi, è rimasta chiusa in auto sotto il sole per oltre 30 minuti.

Neonata chiusa in auto: affidata ad un tutore

Secondo i medici, le condizioni della bambina sono buone, sebbene i primi esami abbiano rivelato che la neonata è positiva alla cocaina. Resterà ricoverata ancora per qualche giorno, così che possa riprendersi del tutto e possano essere svolti tutti gli accertamenti richiesti da questa triste vicenda. I genitori, entrambi di 38 anni, avrebbero entrambi un passato con alcuni problemi di droga. Sentita dai carabinieri, la coppia avrebbe affermato di aver chiuso in macchina la bambina per evitare che sentisse la loro discussione e non si sarebbe resa conto della gravità di quanto appena successo.

Con un provvedimento della dottoressa Donatella Formisano del Tribunale per i minorenni di Roma, emanato in meno di 24 ore, la piccola è ora stata affidata a un tutore mentre ai genitori è stata sospesa la potestà genitoriale. La neonata abbandonata in auto potrebbe quindi essere affidata a un’altra famiglia. Secondo gli ultimi dettagli, la madre della piccola sarebbe già nota alle forze dell’ordine per alcune pendenza giudiziarie. Ora, sia lei sia il compagno dovranno rispondere di abbandono di minore.











