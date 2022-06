Milano, ragazzi sniffano cocaina in metro/ Video: stendono strisce davanti a tutti e…

Due ragazzi sniffano cocaina su una linea della metropolitana affollata, incuranti della gente attorno. Accade a Milano, dove ormai la deriva sociale è tale che consumare droga è diventato normale, tanto che lo si fa senza nascondersi, tranquillamente in pubblico. La scena è ripresa in un video che è diventato virale sui social. Non è chiaro quando sia accaduto, ma si sa il luogo, visto che dall’audio si sente l’annuncio della fermata, De Angeli, che è sulla linea M1 della metropolitana di Milano. I protagonisti sono due ragazzi, vestiti con maglietta e pantaloncini.

Sciopero Atm Milano: metro chiuse/ "Stop di tutte le linee, maggiori attese per bus"

Un particolare che ha fatto ipotizzare che l’episodio risalga a qualche giorno fa, considerando il gran caldo a Milano. I due stendono due righe di una sostanza, presumibilmente cocaina, e la sniffano come se fosse la cosa più normale del mondo. Il video è stato diffuso nel giorno dello sciopero di due ore indetto dai sindacati, quindi accendere i riflettori sul tema della sicurezza sui mezzi pubblici, ove evidentemente si può consumare droga senza alcuna conseguenza.

Bollettino Coronavirus Lombardia, 27 giugno 2022/ Dati: tasso di positività al 22,6%

A MILANO SEMPRE PIÙ COCAINA NELLE ACQUE REFLUE

Ora quel video è diventato un caso, perché mostra una giornata di ordinaria follia sui mezzi pubblici di Milano. Quello del consumo di droga, tra l’altro, non è solo un problema nazionale. Nei mesi scorsi, infatti, aveva fatto scalpore la notizia che nelle acque reflue di Milano c’è sempre più cocaina. Tra il 2020 e il 2021 la quantità di benzoilecgonina, che è il principale metabolita della cocaina, rilevata nelle acque reflue meneghina è cresciuta rispetto agli anni precedenti.

Dal rapporto della rete di ricerca Score e dell’Emccda, che è l’Osservatorio europeo sulle droghe, è emerso che la quantità media giornaliera di cocaina per mille abitanti a Milano è stata l’anno scorso di 385,29 milligrammi, nel 2020 di 401,44 milligrammi. Numeri di gran lunga superiori a quelli registrati nel 2019, quando erano stati rilevati 236,55 milligrammi ogni mille abitanti negli scarichi della città meneghina.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 GIUGNO 2022/ Dati: +6.941 casi, 14 morti













© RIPRODUZIONE RISERVATA