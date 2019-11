Laura Brioschi/ “Ho sofferto di bulimia, mi sono ammalata per dimagrire, ora…”

Laura Brioschi e Roberta Parazzi sono state ospiti quest’oggi presso gli studi de La Vita in Diretta su Rai Uno. Nel programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, si torna a parlare delle diete e dei consigli per una vita sana, e fra coloro che si stanno sottoponendo ad un nuovo regime alimentare vi è proprio la Parazzi, che ha specificato: “Come sta andando la dieta? Ma dai sta andando bene… Prima dell’intervento pesavo 215 kg, ora sto dimagrendo”. Quindi in studio passa una foto sexy della Brioschi (nota modella curvy), uno dei tanti scatti pubblicati sui social: “Si io adoro allenarmi, ho realizzato una mia linea fitness per le ragazze un po’ in carne”. Ospite anche Jill Cooper, nota insegnante del fitness “E’ vero che le donne curvy si allenano, ma molte donne si adagiano sugli allori dicendo di essere curvy, il grasso non è bello, non deve essere una scusa per non allenarsi”.

LAURA BRIOSCHI: “HO SOFFERTO DI BULIMIA IN PASSATO, ORA…”

“Io ho una base di grasso, sono sovrappeso – ha proseguito la Brioschi – io mi sono ammalata per dimagrire, ho sofferto di bulimia, ora invece sono una persona sana. Gli haters purtroppo esistono, io cerco sempre di rispondere a tutti facendo capire che dietro c’è una persona, bisogna cercare di volersi bene, accettarsi e trovare il proprio equilibrio”. Quindi di nuovo Jil Cooper: “Non è vero che essere magre vuol dire essere felici, la felicità non è un numero, ma è movimento e salute”. In studo anche uno chef, tale Ugo Patierno, che pesava ben 248 chilogrammi e che ha perso ben 167 kg: “E’ stato un periodo abbastanza buio, il cibo era la mia unica felicità, ho poreso cento chili in otto mesi. Per perferdeli le ho provate tutte, ma nel 2013 ho fatto l’intervento e da l’ ho iniziato il mio percorso”.

