Laura Chiatti, donna vuole risarcimento di 200mila euro/ “Mi ha investita a Perugia!”

Un risarcimento da 200mila euro è quanto chiesto da una donna ecuadoriana a Laura Chiatti. La donna, investita nel 2018 nel parcheggio dell’ospedale di Perugia, ha imputato all’attrice il pagamento delle visite specialistiche, la riabilitazione ma anche tutte le ore di lavoro perse a causa delle conseguenze riportate nell’incidente. L’incidente è avvenuto nel maggio del 2018 nel parcheggio del Santa Maria della Misericordia. Laura stava ripartendo dopo essere andata in reparto dal marito, Marco Bocci, in quei giorni ricoverato, quando avrebbe urtato una donna intenta a raggiungere la fermata del bus. La prognosi è stata di 40 giorni.

Il legale di Laura Chiatti, Binaglia, ha ritenuto spropositata la richiesta, spiegando che mai nulla le è stato chiesto direttamente dalla signora ecuadoriana all’epoca dei fatti. L’avvocato ha proseguito: “Il giudizio civile avrà ora il suo corso e, in denegata ipotesi, l’assicurazione legittimamente stipulata da Laura Chiatti provvederà certamente a manlevarla da ogni eventuale addebito, come è legittimo che sia”.

Laura Chiatti, parla il legale: “Nessuna responsabilità”

“L’incidente occorso alla signora ecuadoriana nel maggio 2018, ormai quasi quattro anni fa, non è assolutamente ascrivibile alla responsabilità di Laura Chiatti, bensì ad un comportamento sprovveduto del pedone che, rincorrendo l’autobus nell’area dei parcheggi dell’ospedale Silvestrini, è sbucata all’improvviso dalle auto in sosta, e attraversando la strada in maniera repentina, andava ad urtare lei stessa la Mercedes nella parte laterale destra rompendo addirittura lo specchietto dell’auto” ha dichiarato l’avvocato Gian Gabriele Binaglia, che difende gli interessi dell’attrice.

Laura Chiatti, dunque, non avrebbe responsabilità nell’incidente della donna. A detta del legale, l’attrice avrebbe subito soccorso la donna ferita. “Si è comportata diligentemente, sia soccorrendo il pedone nell’imminenza dei fatti e preoccupandosi delle sue condizioni di salute, sia denunciando prontamente l’accaduto alla propria compagnia di assicurazione. Quest’ultima tuttavia non ha ritenuto di procedere ad alcun risarcimento in quanto non è stata accertata alcuna responsabilità a carico della assicurata ed, infatti, la denuncia-querela sporta dall’investita per lesioni è stata archiviata”. Dunque, secondo il legale “per la magistratura penale, quindi, Laura Chiatti non ha alcuna responsabilità”.













