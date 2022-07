Laura Chiatti e la crisi con Marco Bocci/ “E’ vero, ci sono state discussioni…”

Laura Chiatti e la crisi con Marco Bocci: “Ormai una certezza”

Forse non tutti sanno che, nel corso della loro storia d’amore, Laura Chiatti e Marco Bocci hanno vissuto momenti estremamente difficili e turbolenti. L’attrice non ha fatto mistero di aver superato, insieme al suo compagno, una crisi insidiosa lo scorso anno. Il momento buio sembra alle spalle, ma il 2021 è stato un anno davvero difficile per la coppia. “La crisi con Marco Bocci? Ormai è una sorta di certezza”, ha ironizzato Laura in una bella intervista al magazine Chi.

La quarantenne ha ribadito che il matrimonio non è mai stato in discussione ma che ci sono stati dei momenti davvero duri. “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno”, le sue parole.

“Così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo”, ha continuato Laura Chiatti a Chi a proposito della crisi con Marco Bocci.

Attraverso il dialogo e grazie all’apertura al confronto la coppia ha capito mettere alle spalle un periodo critico e turbolento: “Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”. Sul tema del tradimento, invece, l’attrice ha detto: “Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale”.

