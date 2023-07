Laura Chiatti e Marco Bocci contro Sfera Ebbasta/ “Stanchezza da autotune e non salutare i fan? Che peccato”

Laura Chiatti e Marco Bocci attaccano sui social Sfera Ebbasta

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno assistito, in compagnia dei figli Enea e Pablo, al concerto di Sfera Ebbasta e Shiva che si sono esibiti all’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma, ieri sera, mercoledì 26 luglio 2023. Gli attori, che sono una coppia dal 2014, a fine concerto però, non sarebbero rimasti soddisfatti. Infatti, sembra che l’atteggiamento del noto trapper abbia lasciato l’amaro in bocca Marco Bocci e Laura Chiatti che su Instagram hanno esternato tutta la loro delusione per non essere riusciti ad incontrarlo dopo lo show.

“Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta strada ancora da fare e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan”, ha scritto sul proprio account ufficiale Laura Chiatti taggando il trapper e il marito Marco Bocci che, a sua volta, ha condiviso la stessa storia della moglie sul suo profilo Instagram. Lo sfogo della attrice è stato subito riportato da varie testate giornalistiche e tra i commenti si leggono, tuttavia, critiche rivolte proprio a Laura Chiatti che, secondo gli utenti, si sarebbe risentita di avere in realtà un trattamento pari a tutti gli altri.

Laura Chiatti e Marco Bocci, nessuna foto ricordo per i figli con Sfera Ebbasta

In sostanza, a quanto scrive Laura Chiatti, lei e il marito Marco Bocci, insieme ai figli, Enea e Pablo, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2016, si erano avvicinati al camerino di Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, senza però riuscire a ottenere una foto ricordo per i figli, suoi piccoli fan che hanno cantato e osservato per tutto il tempo il concerto dalle spalle dei genitori, per poi tornare a casa a bocca asciutta. Insomma, da questa storia nessuno sembra uscire vincitore. Sfera Ebbasta si è preso dell’ingrato e Laura Chiatti è stata bollata come capricciosa e privilegiata. Non esattamente il risultato in cui l’attrice sperava.

È tempo di concerti per Sfera Ebbasta ma non tutti spesso si concludono senza ostacoli. Pochi giorni fa il cantante è stato vittima di uno spiacevole episodio. Un fan durante il concerto a Francavilla al Mare è salito sul palco senza consenso tentando di strappargli il microfono. La vicenda non ha avuto effetti sull’andamento dell’esibizione – a differenza di quanto capitato a Geolier – ma sottolinea come il numero di casi di cattiva condotta del pubblico stia emergendo.











