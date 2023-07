Laura Chiatti e Marco Bocci, vacanza di famiglia a Riccione/ Crisi scongiurata per la coppia

Laura Chiatti e Marco Bocci fuga a Rimini con i bambini: vacanza in famiglia

Laura Chiatti e Marco Bocci, dopo un periodo di crisi, stanno ritrovando la propria serenità. La coppia si è concessa una vacanza a Riccione all’insegna di mare e relax, con i figli: Enea (8), Pablo (7). Tra nuotate, tutti, coccole e momenti di gioco con i bambini la coppia più nota del cinema sta passando ore bellissime.

A fotografarli in tutto il loro splendore ci ha pensato il settimanale Chi: “Eccoli al mare, appunto, in Romagna, mica è sempre necessario arrivare dall’altra parte della luna, per festeggiare e festeggiarsi. Che cosa si celebra? Il loro nono anniversario di nozze, come si diceva. E anche i primi sette anni del loro secondogenito, Pablo, nato l’8 luglio. E naturalmente il compleanno di lei, 41 anni, compiuti il 15 luglio“. La coppia si mostra felice e spensierata e dopo ben nove anni di matrimonio, la crisi sembra definitivamente scongiurata.

Laura Chiatti parla della crisi con Bocci: “Non è sempre facile”

In occasione dei suoi 40 anni, Laura Chiatti ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui racconta la sua vita privata: “Rifarei tutto quello che ho fatto. Sono libera. Ho sempre scelto in base a quello che sentivo mio. Ho un marito fantastico e due figli meravigliosi. ”

L’attrice ha poi fatto alcune rivelazioni sulla crisi con il marito Marco Bocci: “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa – ha dichiarato dalle pagine di Chi precisando – possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo“

