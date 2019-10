Laura Chiatti ”hot” su Marco Bocci/ “Quante volte facciamo l’amore? Due volte a…”

Confidenze intime di Laura Chiatti a Detto Fatto, su Raidue. L’attrice, tra trucchi e chiacchierate, ha svelato qualche dettaglio della sua relazione col marito Marco Bocci. In realtà è stata la conduttrice Bianca Guaccero a stuzzicarla sull’argomento. La padrona di casa le ha ricordato una dichiarazione del suo passato. Nello specifico, le ha chiesto se fosse vero che ha due volte al giorno rapporti sessuali con il marito. Laura Chiatti ha subito smentito quell’affermazione, chiarendo di aver sì pronunciato quelle parole, ma che si trattava di una battuta. Bianca Guaccero però ha insistito e ha incalzato la moglie di Marco Bocci riguardo la situazione attuale. E allora la sua ospite ha risposto seriamente. «Quando ci sono i bambini tutto un po’ cambia. Più che due al giorno due alla settimana», ha rivelato l’attrice. La conduttrice di Detto Fatto allora ha mollato la presa: «Ok, due alla settimana».

LAURA CHIATTI, CONFESSIONE ”HOT” SU MARCO BOCCI

«Faccio l’amore due volte al giorno, chi l’ha dichiarato?». Così Bianca Guaccero ha toccato l’argomento hot con Laura Chiatti. «Laura questa cosa l’hai dichiarata tu, quando ancora non eri legata a Marco Bocci», ha poi aggiunto la conduttrice di Detto Fatto. Allora l’attrice ha voluto replicare. «Vi dirò la verità. Era una battuta, fui mal interpretata». E infatti sarebbe arrivata a dire in quella precedente intervista. «Addirittura dissi: “Ma molto più di due volte al giorno”». Ma non è finita qui, perché la conduttrice curiosa ha sorriso e con tatto le ha chiesto quali siano le sue “abitudini intime” al momento. L’ospite non si è tirata indietro e ha spiegato che lei e il marito Marco Bocci hanno due rapporti a settimana. Per fortuna non c’erano i suoi figli a guardare l’intervista in tv. «Se il papà non li ha spediti a letto sì, lui è molto rigido, molto tenente…», ha spiegato sorridendo l’attrice.

Il make up artist delle dive @SBelliMakeup sta truccando gli occhi di #LauraChiatti per farli risaltare ancora di più e per rendere il suo sguardo ancora più intenso. ✨ #dettofattorai @bianca_guiaccero pic.twitter.com/vGfBH6M6ZO — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) October 14, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA