Laura Chiatti, il web:”anoressica”/ “Stiamo parlando di 4 kg persi, vi rendete conto”

Laura Chiatti ospite di “20 anni che siamo italiani“, lo show presentato da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e trasmesso in replica da sabato 20 giugno 2020 in prima serata su Raiuno. Con la quarantena e il lockdown, la Rai ha deciso di puntare sulle repliche dello show andato in onda alcuni mesi fa e accolto molto bene dalla critica e dal pubblico. Tra i protagonisti della prima puntata anche la bravissima attrice che durante la quarantena ha fatto tanto discutere sui social per via del suo dimagrimento. La Chiatti, infatti, durante la quarantena ha perso diversi chili facendo allarmare i fan al punto da dover intervenire per spiegare davvero come sono andate le cose. “Stiamo parlando di 4 kg (persi, ndr) vi rendete conto???? Manco ne avessi persi 20” – ha scritto l’attrice che ha proseguito dicendo – “tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena… in realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato”.

Laura Chiatti e il marito Marco Bocci: uscita in mascherina

Non solo, Laura Chiatti ha scritto un lunghissimo post in cui ha voluto prendere le distanze dalle parole di alcuni followers che l’accusavano di essere dimagrita troppo. “Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace” ha detto la moglie di Marco Bocci. Nel post la Chiatti ha anche precisato: “io sto benissimo. A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho in teoria scelto di espormi, rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi. Ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama ‘anoressia’, e che grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari”. Intanto la Chiatti sempre sui social ha pubblicato una foto in compagnia del marito Marco Bocci con tanto di mascherina in bella vista con su scritto “lui è mio!”.



