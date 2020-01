Laura Chiatti “fuori di tette”/ “Scandalosa” per festeggiare 1milione di follower…

Laura Chiatti tette al vento sui social! E con oggi possiamo dire davvero di averle viste tutte, almeno per quanto riguarda l’attrice e moglie di Marco Bocci. Chi la segue sa bene che sui social ha sempre mostrato la sua vita di tutti i giorni, il suo essere mamma, la sua fragilità quando rischiava di perdere l’amore della sua vita per un’infezione, e poi il suo essere donna. Proprio quest’ultima versione ha scelto oggi per festeggiare il raggiungimento di un traguardo importante ovvero 1 milione di follower su Instagram. Pubblicando una foto a mezzo busto in cui appare nuda e con le braccia pronte a coprire il seno, Laura Chiatti ha ringraziato tutti coloro che la seguono e che la apprezzano per questa vita “normale” e vera scrivendo: “Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me … oggi siamo un milione”.

LAURA CHIATTI, FOTO HOT PER FESTEGGIARE 1 MILIONE DI FOLLOWER

La foto è stata postata poco fa sul profilo Instagram di Laura Chiatti e, stranamente, non sono ancora arrivati commenti offensivi nello stile solito di “sei una mamma” oppure “anche tu ti spogli”, al momento sono solo arrivati dei complimenti per l’attrice da persone “normali” e vip come la collega Michela Quattrociocche che scrive: “Amore la foto della vita sei pazzesca”. Altri non hanno potuto fare a meno che una del suo calibro è arrivata ad un milione di follower passo dopo passo e, soprattutto, senza comprarli come fanno altri e senza mai dare scandalo, provocare o scagliarsi contro il politico di turno, i suoi seguaci sono tutti “sudati” e amano la sua vita normale di mamma e donna in carriera. Quale soddisfazione più grande? Adesso non ci rimane che attendere il commento, se arriverà, del marito Marco Bocci o magari uno scatto simile per accodarsi ai festeggiamenti…

Ecco il posta dello “scandalo”:





© RIPRODUZIONE RISERVATA