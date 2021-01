Laura Chiatti/ “Solo un figlio ti porta l’amore che ti stacca la pelle”

Laura Chiatti è tra gli ospiti de “I Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia“, il programma condotto da Amadeus e tramesso mercoledì 6 gennaio 2021 nel giorno dell’Epifania in prima serata su Rai1. Un’occasione speciale per rivedere la bellissima attrice che dal 2013 ha cambiato la sua vita. L’incontro con Marco Bocci, il matrimonio nel 2014 e la nascita dei suoi due figli Enea e Pablo le hanno cambiato la vita in meglio spingendola anche a rinunciare a diverse offerte di lavoro importanti. La famiglia prima di tutto per la Chiatti che a Vanity Fair ha dichiarato: “io lo dicevo in tempi non sospetti, quando nemmeno conoscevo Marco: guardate che quando avrò dei figli farò un passo di lato. E tutti mi rispondevano: vedremo. È andata così. Ed è la scelta migliore che io abbia fatto nella mia vita”. I figli e l’amore per Marco Bocci hanno, giustamente, cambiato le sue priorità ed oggi l’attrice sceglie i suoi ruoli con grande parsimonia per un semplice motivo: la famiglia.

Laura Chiatti e il marito Marco Bocci: “passiamo anni a…”

“Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle. Ma il prezzo, ed è questo che tolgono, è che tu passi totalmente in secondo piano. Tu, i tuoi bisogni, il tuo lavoro” ha precisato Laura Chiatti che è legatissima alle sue radici. “Le radici sono importanti” ha precisato l’attrice che con il marito e i figli hanno deciso di trasferirsi nella provincia di Perugia lontani dal clamore della città. Non sono mancati però i problemi e le difficoltà come quando Marco Bocci è stato ricoverato per una grave malattia nel 2018; eventi che hanno segnato l’attrice che racconta: “sia Marco sia mia madre sono stati molto male. Adesso è tutto risolto, ma qualcosa si è comunque rotto: l’utopia per cui le cose brutte non accadono mai a te. Crescere, forse, vuol dire questo: non avere più nessuno che ti possa giurare che andrà tutto bene. Come faccio io coi miei bambini. Di fronte a loro, anche nei momenti più duri, ho sempre mantenuto il sorriso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA