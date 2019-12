Laura Chiatti Vs gli haters/ “I miei figli scostumati per il dito medio? Insegno…”

Laura Chiatti non le ha mai mandate a dire, nella sua vita è sempre stata molto chiara e trasparente e lo dimostra non solo sul lavoro, dove spesso è elogiata per la sua serietà, ma anche sui social. La sua è una famiglia normale che ama stare insieme condividendo l’amore per la musica e la passione per i proprio figli ma, a quanto pare, molti di quelli che frequentano i social in realtà sono dei puritani visto che non hanno mai fatto dire parolacce ai propri bambini ancora piccoli e “simpatici” e non hanno mai detto loro di fare un dito medio allo zio o a qualche amico. Proprio per questo si ergono a protettore delle buone maniere e trovano giusto inveire contro chi come Laura Chiatti non nasconde quello che fa e mostra anche suo figlio fare il dito medio. Questo, come potete ben pensare, ha creato non poco scandalo lanciando una scia di polemiche alle quali la diretta interessata ha risposto qualche ora fa via Instagram.

LAURA CHIATTI RISPONDE ALLE POLEMICHE SUL “DITO MEDIO”

In particolare, postando la foto che la ritrae insieme ai suoi figli, Laura Chiatti scrive: “I miei buongiorno …. vorrei dire a tutti gli ignoranti che giudicano l’educazione di un bambino attraverso un dito medio , che bisogna insegnare cose più importanti ai nostri figli. una di queste, forse la più difficile è amare. Io ci sto riuscendo alla grande”. I commenti di sostegno non sono mancati così come quelli di coloro che la invitano a dimenticare tutto e non rispondere alle polemiche, Francesco Arca in primis. Proprio l’attore ha scritto tra i commenti: “non dare spiegazioni a nessuno”, quale sarà il prossimo punto su cui dibattere con gli haters?

Ecco lo scatto postato su Instagram:





