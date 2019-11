LAURA CHIATTI, MOGLIE MARCO BOCCI/ Haters: “Non ti svegli ogni giorno alle 5.30!”

Non solo cinema per Laura Chiatti, che continua a riscuotere una certa popolarità anche sul web. Il suo profilo Instagram è infatti seguito da ben 960 mila follower, con i quali l’attrice intrattiene un dialogo quasi quotidiano. Diretta, risoluta e senza peli sulla lingua, la moglie di Marco Bocci ha spesso attratto su di sé le polemiche degli haters, sempre pronti a bacchettarla anche per il suo modo di essere mamma. In passato, nel mirino degli odiatori del web è finita la sua scelta di non tagliare i capelli a uno dei suoi figli: “tutti noi abbiamo difficoltà a capire se sia maschio o femmina”; o per il fatto di lasciare che il suo piccolo facesse uso del ciuccio: “quando avrà problemi al palato ti ringrazierà”. Non è mancata inoltre la critica sul fatto che preferisse tenere con sé i figli ogni giorno: “sia interagiscano con altri coetanei”, polemiche alle quali l’attrice ha replicato con un netto: “Ma tu chi c***o sei per prevedere addirittura il pensiero di mio figlio?”.

LAURA CHIATTI: SUL WEB È ANCORA POLEMICA

A dispetto delle risposte pungenti, con le quali rimette in riga gli haters, Laura Chiatti fa i conti quotidianamente con le polemiche sui social. Sono in molti, infatti, a criticare le sue scelte di vita o semplicemente i pensieri che condivide ogni giorno sulla sua bacheca. L’ultima querelle, in ordine di tempo, è nata in risposta a un messaggio con il quale l’attrice ha ammesso di amare profondamente la stagione fredda: “Datemi anche a luglio la pioggia, il buio alle 17 e un focolare”, si legge su internet. Queste parole, però, non sono andate giù a una follower che, dimenticando, probabilmente, la sua professione di attrice, l’ha tutt’altro che velatamente accusata di essere una scansafatiche: “Perché non ti svegli ogni giorno alle 5.30. Col buio. E rientri alle 20. Col buio – ha tuonato la hater – E in questo arco di tempo non sei in un ufficio chiusa e la luce la vedi giusto il sabato e la domenica”.

LAURA CHIATTI NEL MIRINO DELGLI HATERS

Di fronte al commento avvelenato dell’internauta, Laura Chiatti ha scelto di replicare in prima persona, cercando di puntare, almeno in parte, sull’ironia: “perché sono impegnata a farmi bella e ad essere pagata solo per questo!!! – si legge nel suo commento tra le risposte – Pensa che c*lo che ho!”. Le sue parole, però, non hanno sortito l’effetto sperato, e molti follower l’hanno accusata di essere un po’ troppo permalosa: “Ma perché ti prendi la questione per ogni cosa che ti scrivono! – ha tuonato una fan – A mio parere sarebbe meglio lasciar perdere e non inveire contro la gente comune. Capisco che ti dà fastidio essere attaccata ma i social – ha concluso l’internauta – sono anche questo! E come personaggio pubblico lo dovresti accettare!”. Laura Chiatti farà tesoro del giudizio ricevuto dalla sua follower?



