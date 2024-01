Laura Cravedi, chi è l’attrice di Doc 3 che interpreta Martina Carelli/ “Un bellissimo viaggio…”

Laura Cravedi, chi è la new entry di Doc 3 – Nelle tue mani

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 11 gennaio, in prima serata su Raiuno, va in onda la prima puntata di Doc 3 -Nelle tue mani. Oltre ai veterani Luca Argentero e Matilde Gioli, nel cast non mancheranno le novità tra le quali spicca Laura Cravedi che, nella fiction, interpreta Martina Carelli. Laura Cravedi è una giovanissima attrice che, dopo alcune esperienza teatrale e cinematografiche oltre a qualche piccola apparizione tv, è pronta a conquistare il grande pubblico recitando una delle fiction Rai di maggior successo e amate dai telespettatori.

Laura Cravedi ha 23 anni, è nata a Piacenza ma vive a Roma. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al teatro e si è diplomata presso Fondamenta- La scuola dell’attore. Al cinema ha recitato nel film La Scuola Cattolica di Stefano Mordini e ne Il Grande Giorno con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Ha avuto anche piccole parti in produzioni come Il paradiso delle signore e Blanca.

Le parole di Laura Cravedi

Laura Cravedi, in Doc 3 – Nelle tue mani, interpreta Martina Carelli, una nuova specializzanda che si ritrova a lavorare nella squadra del Doc ovvero di Andrea Fanti. Intelligente e determinata, stupirà tutti per la sua empatia nei confronti dei pazienti. Un ruolo importante per la giovane attrice che, su Instagram, ha pubblicato alcune foto del suo personaggio non nascondendo l’entusiasmo per la grande occasione ricevuta.

“Lascio che parlino le immagini… Questa sera, Rai 1, 21:30, DOC-NELLE TUE MANI. Buon viaggio a tutti! Per me lo é stato. Eccome”, le parole dell’attrice.

