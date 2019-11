Laura Cremaschi, Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla/ “Lavare i denti diventa sexy”

Non abbiamo ancora capito bene se si tratta di una challenge di queste che ormai tappezzano i social, ma quello che è certo è che Laura Cremaschi, Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla sanno bene come ingannare il tempo in attesa del ritorno in onda di Avanti un altro. Il programma condotto da Paolo Bonolis tornerà solo il prossimo anno ma in queste settimane sono iniziate le prime registrazioni e il mini mondo si prepara a mettere insieme nuove domande, performance e sketch ma tra una prova e un ritorno in studio, proprio Laura Cremaschi, Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla hanno trovato il tempo per lanciare una nuova challenge di cui tutti sembra già essere pazzi e non per via del numero di video già arrivati in direct delle tre dirette interessate ma per i like di cui hanno fatto il pieno le tre semplicemente lavandosi i denti.

LA RICHIESTA DI LAURA CREMASCHI, CLAUDIA RUGGERI E FRANCESCA BRAMBILLA SEXY SU INSTAGRAM

Detta così non rende proprio l’idea ma voi immaginate le tre esplosive bombe sexy di Avanti un altro insieme nello stesso bagno pronte a lavare i denti ammiccando alla camera dello smartphone tra movenze sexy e sguardi provocanti, e il gioco è fatto. Il video di Laura Cremaschi, Claudia Ruggeri e Francesca Brambilla è destinato a fare il giro del web e dei social non solo perché le tre appaiono con i pantaloni ma in reggiseno, ma anche perché loro stesse hanno lanciato la sfida ai loro fan chiedendo di ricevere i loro video perché “l’igiene orale è importante”. Siamo sicuri che nelle prossime ore aumenteranno le vendite dei dentifrici e in giro ci sarà gente con i denti più puliti.

Ecco il video del momento:





