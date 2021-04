Laura Cremaschi, lite con Karina Cascella a Ciao Darwin Web vs Tv / “Noi ci facciamo il c*lo!”

Laura Cremaschi contro Karina Cascella a Ciao Darwin web vs tv

Laura Cremaschi oggi è sulla bocca di tutti ma quando ha partecipato a Ciao Darwin per la fazione del web e si è lanciata nella prova di coraggio, non era ancora il volto (e il fisico) noto di adesso. Proprio nella puntata dell’ottava edizione che sarà riproposta questa sera su Canale5, Laura Cremaschi non solo si lancerà nella sua ‘prova estrema’ ma avrà anche modo di litigare con Karina Cascella. La modella di Avanti un Altro attacca la sua rivale ammettendo che, a differenza di quelle che vanno in tv, quelle del web sono autrici di loro stesse e fanno tutto da sole, dai testi, ai video facendosi ‘un mazzo così’ e poi aizza quelle della tv sottolineando il fatto che lei non conosce nessuna di loro, Karina Cascella compresa che, a quel punto, risponde alla rima basandosi e rimanendo ferma sulla questione del c*lo perché è l’unica cosa che fanno vedere convinta che il loro intento sia poi quello di fare tv visto che spesso fanno il grande salto una volta scoperte, ed è proprio questo il caso di Laura Cremaschi, classe 1987.

L’Uomo Gatto da Sarabanda a Ciao Darwin web vs tv/ Sfida infinta con Allegria...

Chi è Laura Cremaschi?

La bella modella Laura Cremaschi, appena diciannovenne, viene eletta Miss Padania 200, con le sue foto hot infiamma i social e con le sue colleghe come Lucia Javorčeková e Marika Fruscio, condivide i pronostici delle partite. A quel punto viene notata e si fa notare dalla produzione di Avanti un altro che le chiede di prendere il posto di Paola Caruso come “Bonas” del Minimondo e poi come Regina del Web. Tre anni fa ha partecipato come tentatrice a Temptation Island. Della sua vita privata si è tanto parlato per via della sua relazione con l’imprenditore Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, dei loro litigi e delle turbolenze. Adesso sembra che la bella Laura Cremaschi sia single e i fan non potranno far altro che sognare e sperare guardandola questa sera in replica a Ciao Darwin su Canale5.

LEGGI ANCHE:

Ciao Darwin Web Vs Tv/ Diretta, Padre Natura Filippo Melloni: Brambilla hot (Replica)Gianni Drudi "Facciamo Fiki fiki insieme!"/ Cosa fa ora? Torna oggi Ciao Darwin web vs tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA