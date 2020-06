Laura Cremaschi Vs Giovanni Longobardi/ “Storia seria? Solo un flirt!” e lui rivela..

Pubblicità

Giovanni Longobardi continua ad essere al centro del gossip nonostante Uomini e donne sia ormai finito da qualche giorno e i cavalieri del trono over siano finiti in panchina. Questa volta a schierarsi contro di lui è una bionda e non Veronica Ursida, la dama che stava frequentando nel programma di Maria de Filippi, bensì la bella Laura Cremaschi, l’ex Bonas di Avanti un Altro di Paolo Bonolis. Nei giorni scorsi il cavaliere aveva parlato di una storia d’amore con la bella biondina che ospite a Radiochat.it ha voluto mettere i puntini sulle i spiegando che non si tratta di una lunga storia bensì di un piccolo flirt. Dopo la smentita dell’ex Bonas, sono arrivate le precisazioni del cavaliere di Uomini e donne che nella stessa intervista rilasciata sempre in radio al conduttore Alex Achille, ha confermato la sua versione dei fatti dicendosi pronto a portare le prove.

LAURA CREMASCHI NEGA LA LUNGA STORIA CON GIOVANNI LONGOBARDI CHE RILANCIA…

Il cavaliere di Uomini e donne ​ha spiegato: “Io non invento nulla e posso anche raccontare aneddoti a supporto dei fatti, come l’aver avuto le chiavi di casa di Laura e le scenate di gelosia davanti Carolina (la Marconi) in un ristorante; Laura all’epoca non faceva parte del mondo dello spettacolo e lavorava con una sua zia, una conoscenza fra due persone semplici che si volevano bene, c’era gelosia, e di certo non è stata una semplice amicizia”. I due si smentiscono a vicenda anche se Laura Cremaschi ha confermato la liason con il cavaliere volendole dare un peso diverso rispetto a Giovanni Longobardi che conferma “Con la Cremaschi, c’è stata una lunga frequentazione…La conobbi dopo essermi lasciato con una mia ex e grazie a lei, superai quel triste momento. Non credo ci sia nulla di male nel raccontarlo”. L’altra donna tirata in messo dal cavaliere, ovvero l’ex gieffina Carolina Marconi, ha rifiutato l’invito. E riguardo a Veronica Ursida? Per adesso ammette la sua paura di innamorarsi ma la loro conoscenza era davvero ad un bel punto…



