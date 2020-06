Veronica Ursida e Giovanni, Uomini e Donne/ “Ha riconosciuto Luca e non l’ha detto”

Pubblicità

Puntata di confronti quella odierna di Uomini e Donne. Oltre ad Enzo Capo e Pamela Barretta, al centro dello studio si accomoderanno Veronica Ursida e Giovanni la cui conoscenza sta affrontando una piccola crisi scatenata dalla presenza di Luca. Quest’ultimo, dopo una breve conoscenza sui social, ha inviato a Veronica delle rose rosse. La Ursida, dopo aver accettato l’omaggio floreale, ha declinato l’invito di uscire con lui senza, tuttavia, svelare di aver avuto un piccolo incontro su Instagram. Una verità non detta che non è andata giù a Veronica. Il confronto tra i due, così, nella nuova puntata di Uomini e Donne, partirà da un filmato girato dietro le quinte in cui si vedrà Giovanni chiedere a Veronica il motivo della sua omissione. Al centro dello studio, poi, il cavaliere non nasconderà la propria amarezza per l’accaduto.

VERONICA URSIDA E GIOVANNI, CONFRONTO A UOMINI E DONNE

Veronica Ursida ha mostrato il proprio telefono a Giovanni per dimostrargli di non avergli mentito su Luca. “Ho visto il suo telefono, ma adesso mi sono fatto dei pensieri però sono pensieri miei. Ho avuto tre o quattro giorni in cui non volevo nemmeno più venire. Poi, dopo un percorso del genere, mi sembrava corretto che ci fosse un incontro tra me e lei. Abbiamo parlato tanto, siamo stati anche bene perchè è una persona che sto conoscendo da tempo e non è che non mi fa nulla” saranno le parole del cavaliere. Giovanni, dunque, nonostante tutto, deciderà di continuare a conoscere Veronica sperando di poter dare inizio ad una vera storia d’amore.



