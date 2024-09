Ecco perché finì tra Laura Efrikian e Gianni Morandi: colpa di un altro uomo, ma non solo…

Laura Efrikian e Gianni Morandi hanno vissuto una storia d’amore meravigliosa, dalla quale sono nati due splendidi figli, Marianna e Marco. “La nostra relazione fu bellissima ma fui io a innamorarmi di un altro uomo e a decidere di separarmi”, ha raccontato qualche tempo l’attrice a Monica Setta, nel salotto di Storie di donne al Bivio, ripercorrendo la sua storia con il cantante bolognese. La rottura maturò nel bel mezzo del matrimonio e non fu una cosa facile perché con Gianni aveva costruito una famiglia e tutto, apparentemente, sembrava procedere nel migliore dei modi. “Amavo un altro uomo, glielo dissi subito perché odio i tradimenti. E poi per sua moglie avevo messo da parte le mie ambizioni”, rivela Laura Efrikian.

Così con il cantante sono arrivati alla rottura per una serie benne precisa di motivi: “Arrivata ai quaranta sentivo il desiderio di scrivere, che un’altra mia passione. Anna Dan? Penso sia la moglie giusta per lui”, ha detto Laura Efrikian. Non mancano le frecciate all’ex compagno, anche se tutto sommato i rapporti oggi sono distesi e cordiali.

“Gianni Morandi e Anna sono una coppia da trent’anni, mentre noi siamo rimasti insieme la metà”, la considerazione dell’ex moglie dell’artista felsineo. Come dicevamo traspare una leggera acredine nei confronti dell’ex compagno, al quale Laura in qualche modo attribuisce la responsabilità di aver accantonato le sue ambizioni personali.

“Gianni Morandi non mi ha mai impedito di lavorare, ma quando arrivava una proposta di lavoro non era mai entusiasta. Forse mi preferiva a casa a fare la mamma”, ha detto con un velo di ironia l’ex compagna.

