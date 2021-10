Laura Efrikian e Anna Dan, ex e moglie Gianni Morandi/ “Quell’incontro fu fatale”

Laura Efrikian e Anna Dan sono la ex moglie e seconda moglie di Gianni Morandi: due grandi amori e tre figli nella vita del cantautore. Laura Efrikian è stata la prima moglie di Morandi: annunciatrice, conduttrice e attrice, i due sono sposati dal 1966 al 1979. Un amore durato 13 anni e suggellato anche dalla nascita di tre figli: la prima Serena purtroppo è scomparsa 8 ore dopo il parto. Un dolore immenso che ha segnato il loro amore e matrimonio, anche se la storia tra i due è terminata per altri motivi. A precisarlo è stata proprio la Efrikian che, intervistata dal settimanale DiPiù, ha rivelato: “perché ci eravamo messi insieme troppo presto: io ventiquattro anni e lui venti, a quell’età non dura. Con lui sono stata felice”.

Gianni Morandi/ "La gioia di quando è venuta al mondo mia figlia Marianna..."

Sta di fatto che dopo la fine del matrimonio con Laura Efrikian, Morandi dopo diversi anni ha ritrovato l’amore fra le braccia di Anna Dan, la seconda moglie.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan: “oggi continuiamo a essere felici insieme”

Proprio ad Anna Dan, Gianni Morandi ha dedicato un bellissimo post pubblicato sui social in cui ha rivissuto il primo incontro con la donna della sua vita. “19 agosto 2014. Il 19 agosto di venti anni fa, Anna è entrata nella mia vita – aveva scritto il cantante, celebrando l’importante anniversario -. Ero a Monghidoro, avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. Rimasi colpito dai suoi occhi e dalla sua personalità. Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida!” – ha detto il cantautore che ha ricordato così i primi inizi con la sua dolce metà.

Serena Morandi, morte figlia Gianni Morandi/ "Fu la prima, ma visse solo poche ore"

“Avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme” – ha detto Morandi sulla sua Anna Dan.

LEGGI ANCHE:

Anna Dan, moglie Gianni Morandi/ "La canzone di Jovanotti un regalo unico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA