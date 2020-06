Laura Efrikian ex moglie Gianni Morandi/ “Cresciuta col mito nonna-befana, ma io…”

Pubblicità

Laura Efrikian festeggerà la prossima domenica i suoi primi 80 anni. La ex moglie di Gianni Morandi, ospite oggi de La vita in diretta si è raccontata alla vigilia di questo importante traguardo rispetto al quale ha spiegato come si sente: “Io mi sento un po’ delusa, aspettavo gli 80 anni come il momento della vecchiaia, capelli bianchi, la nonna… ma come nonna sono una nonna che viaggia sempre, che non ha i capelli bianchi e che non sente di avere 80 anni. Sono cresciuta nel mito della nonna un po’ befana”, ha scherzato. La donna ha trascorso 15 anni con Gianni Morandi che nel frattempo ha rilasciato una intervista esclusiva per raccontare il suo post lockdown. Il cantante ha commentato: “Avevo voglia di cantare, era un po’ che non lo facevo. Come ha passato il lockdown? Io ho la fortuna di abitare in campagna, mi infilavo nelle stradine e andavo a correre. E’ stato un ritrovarsi anche con mia moglie, non ci siamo sbranati anzi ci ha uniti, abbiamo fatto corsi di cucina, abbiamo letto, giocato a carte, litigavamo sulle carte, certo, quando arrivavano quelle notizie…”. Anche Laura ha raccontato la sua quarantena: “Anche io sto in una cittadina alle porte di Roma, ho una casa con un giardino, viaggiando sempre tanto come faccio io per portare in giro il mio libro ho detto ‘faccio tutte le cose che avrei voluto fare stando a casa e che non ho mai potuto fare’: dipingi, leggi, fai le pulizie… E’ andata molto bene, c’è stato solo un momento una brutta sensazione quando da casa dici ‘vado a fare 4 passi’ ma sai che non puoi uscire, lì senti la prigionia”.

LAURA EFRIKIAN EX MOGLIE GIANNI MORANDI OSPITE A LA VITA IN DIRETTA

Laura Efrikian è nonna di 5 nipoti maschi. Come ha vissuto la lontananza? “Quando sono in Africa siamo lontani ma la cosa a cui non ero abituata era la convivenza con tutti i piccoli. Hanno scoperto il burraco, dopo le lezioni si precipitano a casa mia e facciamo delle partite di burraco terribili. Non vogliono giocare, vogliono vincere, era diventata una partita tra giovani e vecchi”, ha raccontato a Lorella Cuccarini con un sorriso. Quindi spazio ad un filmato in cui ha rivissuti i tanti musicarelli e sceneggiati ai quali ha preso parte. “Ricordo che io venivo qui a via Teulada, avevo 20 anni quando sono entrata per la prima volta al bar e sono andata a bussare alla porta di uno dei giovani che li organizzavano, era Andrea Camilleri“, ha svelato. Qual è la sua vacanza del cuore? Appassionata della Sardegna, ha commentato, “ci sono andata per 40 anni ma sempre scappando dai luoghi dove c’è gente”. L’Africa però resta il suo punto di riferimento: “E’ una esperienza personale molto forte, se non si va lì non si può immaginare la povertà della gente, è impressionante, io quest’anno mi sono dedicata soprattutto ai pozzi. Non posso farne a meno”.



