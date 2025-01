Laura Efrikian, dal matrimonio alla rottura con Gianni Morandi

Una lunga carriera per Laura Efrikian, amatissima ex annunciatrice della Rai nonché attrice di sceneggiati televisivi e di numerosi film per il grande schermo. Ma, oltre alla sua attività professionale tra cinema e televisione, il suo nome è divenuto famoso anche per la chiacchieratissima e celebre relazione con Gianni Morandi. Un amore sbocciato negli anni ’60, quando il cantante era agli inizi della carriera, ed impreziosito con la celebrazione del matrimonio nel 1966.

Gianni Morandi e Laura Efrikian sono diventati genitori di Marianna e Marco, oltre alla primogenita Serena morta prematura dopo poche ore di vita, ma il loro matrimonio non ha avuto lunga vita e si è improvvisamente interrotto nel 1979, anno della separazione. Da quel momento la coppia ha preso strade separate: il cantante si è successivamente legato alla sua attuale moglie Anna Dan, sposata nel 2004, cosa sappiamo invece della situazione sentimentale dell’attrice dopo la rottura?

Laura Efrikian ha un compagno? “Sono da sola da tanti anni…“

Laura Efrikian, diversi anni dopo la rottura con Gianni Morandi, ha vissuto una lunga storia d’amore che aveva così descritto in un’intervista al Corriere della Sera: “Sono stata legata per alcuni anni a un uomo, un italiano conosciuto in Kenya dove si trovava per lavoro“. Una relazione a distanza interrottasi nel 2019: “Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni. Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Mi è stato di aiuto anche in alcuni progetti benefici. Da alcuni mesi, però, la relazione sentimentale si è chiusa“.

Ma Laura Efrikian oggi ha un nuovo compagno? La risposta è negativa, e a confermare il suo attuale status sentimentale è stata la stessa attrice in una recente intervista a Citofonare Rai 2: “Sono da sola da tanti anni, ma ho sempre i miei figli e nipoti vicini”.