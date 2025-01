Tra loro fu un amore da copertina, nel senso di una liaison che fin dai primi attimi di vita fece breccia nel cuore degli appassionati come manifesto di bellezza, come sogno di una favola che univa due artisti in maniera simbiotica. Stiamo parlando di Gianni Morandi e Laura Efrikian; entrambi non hanno bisogno di presentazioni perché tra musica, ‘Musicarelli’ e cinema hanno regalato al pubblico pezzi da 90 impressi negli annali della cultura artistica italiana.

Ma in questo caso il focus su Gianni Morandi e Laura Efrikian non è sui meriti professionali bensì sul legame che partì dalla passione in comune e sfociò in un amore più che reciproco. Ma se l’unione era così forte, perchè si sono lasciati? Per ricostruire il tutto bisognerà partire dalla genesi; dal primo incontro negli anni sessanta, dal matrimonio nel 1966 e poi la nascita di ben 3 figli: Serena, Marianna e Marco. La prima purtroppo ha unito Gianni Morandi e Laura Efrikian anche nel dolore dato che, a poche ore dalla nascita, purtroppo passò a miglior vita.

E quindi, arriviamo così a perché Gianni Morandi e Laura Efrikian si sono lasciati. E’ stata soprattutto la seconda, nel merito di diverse interviste, ad accennare alle ragioni principali che scandirono la rottura senza però mai entrare nel dettaglio come giusto che sia. “Con lui stavo benissimo ma ad un certo punto mi sembrò che tutto ciò che avevo fatto stava per essere dimenticato, buttato… Stavo diventando la ‘compagna di Gianni Morandi’, non ero io nella mia natura”. Dunque, troppo stretta fu l’etichetta di ‘fidanzatina d’Italia’ e forse anche la molteplicità degli impegni imposero alla coppia la fine dell’amore: “…Mi sentivo trascurata, c’era solo la musica”.

Nonostante un’iniziale comprensione che permise a Gianni Morandi e Laura Efrikian di superare la prima crisi, il destino scelse per loro due strade diverse pur lasciando nel cuore di entrambi uno splendido ricordo. “Lui ha negli occhi qualcosa in più” – raccontava Laura Efrikian a La Volta Buona – “Mi sono innamorata come una matta e ci siamo sposati”.