Laura Efrikian ha un compagno? “Sono da sola da tanti anni“

Laura Efrikian non è solo un’iconica annunciatrice Rai nonché affermata attrice teatrale e televisiva; carriera a parte, ha fatto parlare di sé nel passato anche e soprattutto per la sua chiacchierata storia d’amore con Gianni Morandi. La coppia è convolata a nozze nel 1966 e dal loro matrimonio sono nati i figli Marianna e Marco, oltre alla primogenita Serena vissuta per poche ore e morta prematuramente. Dopo 13 anni, però, il matrimonio si è interrotto con la separazione nel 1979 ed entrambi hanno preso strade separate.

Chi è Laura Efrikian e carriera dell'attrice/ I figli Marianna e Marco nati dal matrimonio con Gianni Morandi

Gianni Morandi ha aperto un nuovo capitolo della sua vita al fianco dell’attuale moglie Anna Dan, sposata nel 2004 e dalla quale ha avuto un altro figlio, Pietro. Cosa sappiamo invece della vita privata di Laura Efrikian? Ha un compagno al suo fianco? Ebbene, da quanto emerso negli ultimi anni, l’attrice dovrebbe essere single da diverso tempo. A confermarlo è stata lei stessa, in un’intervista a Citofonare Rai 2 dello scorso mese: “Sono da sola da tanti anni, ma ho sempre i miei figli e nipoti vicini”.

Laura Efrikian, chi è l'ex moglie di Gianni Morandi/ "Lui era troppo assorbito dal lavoro"

Laura Efrikian dopo Gianni Morandi: “Legata a un uomo per alcuni anni“

Laura Efrikian non ha un compagno accanto, dunque, e negli ultimi anni ha sempre vissuto da sola pur circondata dall’amore della sua famiglia, dei figli e dei nipoti. Tuttavia, diversi anni dopo la separazione da Gianni Morandi, l’attrice ha vissuto un’altra importante relazione interrottasi nel 2019. “Sono stata legata per alcuni anni a un uomo, un italiano conosciuto in Kenya dove si trovava per lavoro“, aveva raccontato l’attrice in una vecchia intervista concessa al Corriere della Sera.

Laura Efrikian e Anna Dan, chi sono l'ex e la moglie di Gianni Morandi?/ "La sposerei altre 100 volte"

Fu una relazione a distanza che comunque funzionò e durò per diversi anni, sino alla rottura: “Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni. Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Mi è stato di aiuto anche in alcuni progetti benefici. Da alcuni mesi, però, la relazione sentimentale si è chiusa“.