Classe 1940, la carriera di Laura Efrikian coincide con il mondo della recitazione dove da giovanissima si mette in mostra non solo per bellezza ma anche per un grande talento. In particolare negli anni sessanta ha preso parte ad alcuni dei sceneggiati televisivi più noti del tempo ed è proprio grazie alle esperienze sul set che conosce il suo ex marito, il celebre cantante Gianni Morandi. Negli anni a seguire ha lentamente ridotto la sua presenza tra piccolo e grande schermo, tra le esperienze degne di nota ricordiamo alcuni ruoli nei primi anni duemila; da ‘Don Luca’ a ‘Ricominciare’

Inevitabile che un fattore di curiosità in riferimento a Laura Efrikian sia la storia d’amore, ormai conclusa, con l’ex marito Gianni Morandi. Insieme arrivarono al grande passo del matrimonio nel 1966 dopo un periodo di fidanzamento ma, circa 13 anni dopo, giunsero alla separazione. Prima della rottura ebbero però modo di allargare la famiglia con la nascita di 3 figli: Serena – tristemente scomparsa a poche ore dalla nascita – Marianna e Marco.

Una storia d’amore sicuramente longeva e altrettanto intensa, ma perchè è finita tra Laura Efrikian e il suo ex marito Gianni Morandi? Pur non essendo mai entrata nel merito delle ragioni che avrebbero sancito la rottura, in diverse interviste ha spiegato i fattori scatenanti; le circostanze che inevitabilmente avrebbero decretato la fine del loro matrimonio. “… Ero diventata la ‘compagna di Gianni Morandi’, presente in tutte le fotografie ma ignorata e dimenticata. Non ero io e non era la mia natura”.

Per Laura Efrikian sentirsi come una ‘donna copertina’ risultò qualcosa che andava in contrasto con la sua persona; la matrice principale di un malumore che nel tempo decretò prima una crisi e poi anni dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Gianni Morandi. “Mi sentivo trascurata, c’era solo la musica…”. L’ex attrice, intervenuta di recente a La Volta Buona, ha però voluto sottolineare come alla base della fine del matrimonio con il cantante non ci fu nessun caso di tradimento. “C’entra una ragazza giapponese con la rottura? Assolutamente no, era solo una sua fan…”.