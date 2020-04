Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ “Tanti difetti ma è un papà e marito stupendo”

Originaria di Gorizia, Laura Fiandra si innamorerà di Tullio Solenghi ancora giovanissima. “L’ho preso che ancora aveva 22 anni, ci siamo messi assieme un venerdì 17”, ha raccontato tempo fa a Vieni da me, “lui ha tanti difetti: ad esempio mi fa disperare, perchè con lui si fa tutto di corsa. Però è un papà, marito e nonno stupendo”. La coppia infatti ha avuto due figlie, Alice e Margherita, che a loro volta sono diventate mamme. Laura ha vissuto in modo intenso sia la maternità che il suo ruolo di moglie, anche se non si è mai privata di nulla. Al contrario del marito, la Fiandra è da sempre attenta sia alla cucina che alla natura: è infatti una chef crudista dal grande talento. Nel ’94 poi ha fondato il centro di medicina naturale Sotto il Ciliegio, in cui si pratica omeopatia, ayurvedica, osteopatia e fiori di bach. Nonostante gli interessi diversi dal mondo comico del marito, Laura è sempre stata presente anche nel lavoro di Tullio. Era proprio lei infatti a testare gli sketch del famoso Trio. “Dicevano: ‘Se Laura sorride’. Lei rideva raramente”, ha confessato l’artista, “se la vedevo sorridere voleva dire che il pezzo era da Oscar”.

LAURA FIANDRA, MOGLIE TULLIO SOLENGHI: L’AMORE PER IL MONDO VEGANO

Il mondo vegano entrerà a far parte molto presto della vita di Laura Fiandra, rinomata chef crudista nonché moglie di Tullio Solenghi. Negli anni Novanta infatti inizia un percorso spirituale ed etico che la spingono in breve tempo ad abbandonare il consumo della carne, un sogno coltivato fin da bambina in realtà. Laura però non nasconde emozioni e lacrime quando si ritrova di fronte ad un messaggio improvviso, con un regalo tutto speciale. Prima di Pasqua, la chef infatti ha ricevuto un bigliettino dai nipoti e un mazzo di tulipani. “Prima ti asciughi le lacrime di gioia e commozione che ti sono scese”, scrive su Facebook, “poi pensi che questa vita dobbiamo rispettarla, dobbiamo amarla, in ogni istante, senza prevaricazioni, senza giustizie, senza interessi economici ma praticando Gratitudine, Gentilezza, Umiltà, Sobrietà, Unione, Amore, Consapevolezza. Questa è la vita che voglio lasciare ai miei bimbi perchè loro sono già così e io voglio che possano vivere in questa nuova era, che loro porteranno avanti. Sicuramente meglio di come abbiamo fatto noi”. Nella foto, Laura sorride felice mentre stringe il mazzo di fiori che le è stato donato. Al suo fianco, stretto in un abbraccio, un più che commosso Solenghi. Clicca qui per guardare la foto di Laura Fiandra e Tullio Solenghi. Oggi, lunedì 13 aprile 2020, Techetechetè trasmetterà nel primo pomeriggio uno speciale dedicato al Trio e ai tanti personaggi interpretati dal comico italiano negli anni. Un momento felice anche per sfuggire alla pressione di dover stare a casa. “Per fortuna condivido la clausura con mia moglie Laura”, dice intanto l’artista al Corriere della Sera, “siamo sposati dal ’74 e andiamo d’amore e d’accordo”.



