Laura Fiorentino, pornostar/ Saltata addosso a Paolo Bonolis a Ciao Darwin, web in delirio

Laura Fiorentino è una delle protagoniste della puntata di Ciao Darwin 8 che vede scontrarsi le Giuliette capitanate da Giorgia Palmas, e le Messaline, con a capo Taylor Mega. L’esilarante appuntamento verrà riproposto questa sera, venerdì 19 marzo, su Canale 5. Laura Fiorentino, che si è definita una pornostar, ha accettato di affrontare la prova di coraggio senza alcuna esitazione come rappresentante delle Messaline. “Siamo in una passeggiata a Roma, a Roma ci sono delle buche, all’interno delle buche ci sono delle cose”, ha detto Paolo Bonolis annunciando così la prova di coraggio La rappresentante delle messaline ha dovuto infilare entrambi i piedi in diverse teche, ognuna con animali diversi, tra cui delle iguane. “Messaline, aiuto. Qua sto a morì”, ha detto a un certo punto la Fiorentino, sul punto di piangere.

Laura Fiorentino: tra le Messaline a Ciao Darwin

“Faccia attenzione: queste mordono, recidono e infettano“, ha detto Paolo Bonolis a Laura Fiorentino prima che mettesse i piedi nella teca con le tre iguane. “E ora dove li metto i piedi qua?“, si è chiesta la rappresentante delle Messaline, prima di attingere a tutto il suo coraggio. Al termine della prova di coraggio la pornostar Laura Fiorentino è saltata addosso al conduttore Paolo Bonolis lasciandolo completamente sbigottito. “Bonolis che viene avvinghiato dalla Messalina pornostar, uno di noi” e “Voloooo la messalina pornostar si è montata Bonolis”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha commentato con ironia sui social il divertente siparietto: “Finalmente Paolo Bonolis fa un cortometraggio per il mondo del porno”.

