Laura Forgia: “Da piccola volevo fare il medico”/ “Gli inizi nel mondo della moda? I miei non erano felici”

Ospite de “I Fatti Vostri”, Laura Forgia si racconta. Prima della moda, l’attrice e conduttrice si è appassionata al mondo della musica, con il clarinetto suonato nella banda di Ispra: “La musica è stato il mio primo grande amore. Ho cominciato a suonare il clarinetto nella banda del mio paese che era molto importante. Volevo suonare il flauto traverso ma mancava il clarinetto e ho iniziato così”.

Fiorello: "Viva Rai 2! non si sposta nonostante le proteste"/ "Dispiace per i residenti in zona Prati"

“Da piccola volevo fare il cardiologo”

Nonostante la sua carriera sia poi proseguita nel mondo della moda, da piccola Laura Forgia voleva fare il medico, come racconta a “I Fatti Vostri”: “È stato molto complicato da piccola. Volevo fare il medico, il cardiologo, volevo operare casi difficili. Però poi ho cominciato a lavorare nel mondo della moda molto piccola. Così quando ho dovuto decidere, ho scelto la moda perché per la medicina ci sarebbe voluto molto tempo. I miei genitori non erano difficili, non era semplice e lo capisco. Mi avrebbero preferita in un laboratorio. Io mi sono imposta con loro”. Un trampolino importante per la conduttrice e attrice è stata l’Eredità: “Ho iniziato con l’Eredità di Carlo Conti. È stata un’esperienza incredibile, anche formativa”.

LEGGI ANCHE:

Johnny Depp non reciterà in Pirati dei Caraibi/ L'amico: "Infuriato con Disney, basta con il cinema"Fabio Testi: "Avevo più morose contemporaneamente"/ "Ursula Andress gelosissima"

© RIPRODUZIONE RISERVATA