Laura Freddi e Paolo Bonolis perchè si sono lasciati/ “Io volevo un figlio, l’ho messo di fronte a un bivio”

Laura Freddi svela i motivi della rottura con Paolo Bonolis

Laura Freddi sarà l’ospite d’onore nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo. La conduttrice è nota alle cronache rosa per aver intrattenuto una relazione con Paolo Bonolis. La coppia ha vissuto momenti felici, per poi decidere di separarsi.

Ospite di Storie di donne al bivio, la conduttrice ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura con Bonolis: “Ci siamo conosciuti a Non è la Rai. Io ero in un angolo ma lui notò me e mi fece dei complimenti. Poi chiese a mio padre di portarmi in vacanza ai Caraibi e lì scoppiò l’amore. Era sempre a casa mia. Tra noi è durata cinque anni e mezzo. Penso che noi non ci siamo incontrati con i tempi. ”

Laura Freddi sulla storia con Paolo Bonolis: “L’ho messo di fronte un bivio”

Laura Freddi, ospite di Storie di donne al bivio, ha raccontato i motivi per i quali è finita la storia d’amore con Paolo Bonolis. Il volto televisivo e il conduttore hanno vissuto una storia d’amore molto intensa, ma un “bivio” ha messo fine alla fiaba.

“Io l’ho messo di fronte a un bivio perché volevo un figlio mentre lui ne aveva già due piccoli in America. Io non ebbi il coraggio di aspettare il suo momento e me ne andai. Abbiamo vissuto tanti momenti felici: con lui era sempre un gioco. Credo che sia stato un periodo felicissimo della mia vita. Di Paolo mi affascinava la testa e il modo di fare” ha raccontato Freddi. La conduttrice ha poi ritrovato l’amore con Leonardo con il quale è stato un vero e proprio colpo di fulmini.

