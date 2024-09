Laura Freddi malattia, la rivelazione della showgirl: “Non sono guarita dell’endometriosi”

Tra gli ospiti più attesi della puntata di oggi sabato 14 settembre 2024 di Verissimo troveremo Laura Freddi, la showgirl sarà nel salotto di Silvia Toffanin dove non perderà occasione per raccontare la sua storia, ora che è pronta a sposare Leonardo D’Amico. Riguardo alla malattia Laura Freddi, che ha ammesso in passato di soffrire di endometriosi, ha raccontato tra le colonne di Fanpage di non essere del tutto guarita, spiegando come stanno le cose allo stato attuale: “Dire che mia figlia mi ha guarito è un messaggio sbagliato, la gravidanza ha portato all’affievolirsi dei miei dolori, ma ciò non significa guarire, mi dispiace che sia passato un messaggio sbagliato, so perfettamente – avendola – che dall’endometriosi non si guarisce, si possono solo fare delle cure per avere sollievo” ha detto sulla malattia Laura Freddi.

La showgirl ed ex compagna di Paolo Bonolis ci ha tenuto a sottolineare quanto questo genere di malattia non si possa mai dire del tutto battuta, essendo ritornante e nascosta, può rispuntare dal nulla

Malattia Laura Freddi, come sta: “A volte è silente, altre invalidante”

Fare i conti con l’endometriosi non è certo una passeggiata, lo sa bene dopo la malattia Laura Freddi, ne sono a conoscenza anche tantissime altre donne che hanno sofferto e ancora si ritrovano a fare i conti con questo genere di patologia. Intervenuta sulle colonne di Fanpage, l’ex velina ha rivelato come la malattia cambi spesso connotati e possa presentarsi in forme differenti: “Purtroppo, l’endometriosi è una malattia un po’ bastarda, a volte è silente, altre invalidante, a volte non viene neanche diagnosticata in tempo, è quello che è accaduto a me”.

Prima di fare i conti con la malattia Laura Freddi non era perfettamente a conoscenza di ciò che potesse comportare, l’attrice ha infatti rivelato che non sapeva di soffrirne e sembrava che tutto fosse dovuto ai dolori mestruali, fino a quando non si è imbattuta nella volontà di mettere al mondo un figlio e lì è arrivata la diagnosi definitiva, anche se nel 2018 è riuscita per sua grande gioia a mettere al mondo la figlia Ginevra.