Laura Freddi, la reazione alla rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ “Lascia l’amaro in bocca”

Laura Freddi, la reazione alla rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

La notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è arrivata come un fulmine a ciel sereno, oggi pomeriggio, e ha destabilizzato il mondo del gossip e della televisione. Anche a Oggi è un altro giorno se n’è parlato, nel corso della puntata odierna, con Serena Bortone che, telefonino alla mano, ha letto in diretta alcuni frammenti dell’intervista che l’ex coppia ha rilasciato a Vanity Fair, rivista alla quale hanno ufficializzato il loro addio.

In studio sono state numerose le reazioni alla notizia, compresa quella di colei che è stata una persona davvero speciale nel passato sentimentale del conduttore: Laura Freddi. La showgirl, ormai ospite fisso del talk di Rai1, è stata fidanzata con Paolo Bonolis tanti anni fa e si è detta dispiaciuta per la fine di questo amore: “Loro sono due persone così intelligenti, hanno una complicità al di là dell’amore che li ha uniti dopo tanti anni. Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia, e questa credo che sia la cosa più importante“.

Laura Freddi: “Mi dispiace, lascia un po’ l’amaro in bocca“

Laura Freddi ha sempre parlato positivamente di Paolo Bonolis, con il quale ha conservato un rapporto di amicizia, e negli ultimi anni ha approfondito anche la conoscenza con Sonia Bruganelli. Per questo motivo ha accolto con grande amarezza la notizia della rottura della coppia televisiva: “Mi dispiace, conosco bene Paolo, ho iniziato anche a conoscere meglio Sonia negli ultimi anni, c’è stata questa complicità anche tra di noi. Devo dirti la verità, mi dispiace, come ogni coppia che si separa lascia un po’ l’amaro in bocca. Poi il pubblico si affeziona a queste coppie famose“.

La rottura tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata annunciata dalla coppia attraverso un’intervista per Vanity Fair, per la quale hanno ammesso: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati“.











