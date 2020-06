Laura Freddi: “l’anno prossimo sposerò Leonardo”/ “Sogno il matrimonio in chiesa…”

Laura Freddi sogna il matrimonio in chiesa con il compagno Leonardo D’Amico con cui ha coronato il sogno di diventare mamma. La showgirl, famosa anche per essere stata una delle ragazze di Non è la Rai, dopo aver sognato per anni di poter divetare mamma, ha realizzato il suo desiderio con la nascita della piccola Ginevra che oggi ha due anni. Dopo la nascita della bambina, la Freddi ha dedicato tutto il suo tempo alla bambina, ma ora sarebbe pronta non solo a sposarsi, ma anche a tornare presto in tv. Ai microfoni del settimanale Nuovo, infatti, ha annunciato il suo matrimonio e i suoi progetti lavorativi. In ballo ci sarebbe la partecipazione ad una fiction e un nuovo format televisivo. La Freddi, tuttavia, non aggiunge dettagli. In compenso, svela come immagina il suo matrimonio.

LAURA FREDDI: “SOGNO IL MATRIMONIO IN CHIESA”

Laura Freddi e Leonardo D’Amico avrebbero dovuto sposarsi quest’anno. Il coronavirus, purtroppo, ha fatto saltare tutto ed ora la coppia ha deciso di rimandare l’evento al prossimo anno. Il sogno della Freddi, così, è di vedere la figlia Ginevra portarle le fedi. “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”, ha raccontato a Nuovo. Il 2021, dunque, si appresta ad essere un anno importante per la Freddi, sia per la vita privata che professionale.



