Laura Maddaloni accusata da Nicolas Vaporidis/ “Per proteggere Clemente ha detto…”

Laura Maddaloni nel mirino di Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi: “Non voglio rischiare…”

Laura Maddaloni e gli altri naufraghi sono ai ferri corti. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis ha accusato Clemente Russo di averlo minacciato. Pochi istanti dopo è intervenuta Laura Maddaloni, che oltre ad aver difeso il marito, ha detto che Vaporidis avrebbe alzato le mani contro di lei durante la prova della Pelota Honduregna. La naufraga si è detta sicura della sua versione ed ha anche chiesto di parlare con il suo avvocato il prima possibile. Nicolas Vaporidis però è andato su tutte le furie e attende che Laura smentisca in diretta la sua versione: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato?! Certo, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così. Allora lei in diretta ha detto che io le ho messo le mani addosso. Ragazzi è una cosa orribile. Cioè questa accusa me di averle messo le mani addosso! Vi rendete conto di che accusa è per un uomo dire di aver menato una donna?”. Nicolas è convinta che Laura Maddaloni si sia inventata tutto per difendere il marito: “Lei per difendere il marito si è inventata tutto. Ha fatto una roba ignobile e grave. L’ha combinata grossa questa volta. Non so come abbia fatto a dire questa assurdità. Non le è andato l’ossigeno al cervello ed ha inventato tutto. Io non c’ho dormito la notte dopo queste accuse, mi ha diffamato pesantemente. A me uomo mi fai passare come uno che picchia le donne. Come fai a dirlo in diretta? Non l’avrei mai fatto! Questa cosa è agghiacciante, non riesco nemmeno a immaginare di toccare una donna in questa maniera”.

Edoardo Tavassi è dello stesso parere e pensa che Laura abbia raccontato delle bugie: “Laura da un giorno all’altro inventa bugie che ti mandano veramente in galera. No, non mi piace. Non voglio rischiare di finire, magari, in una bugia sua, che magari viene pure creduta. No, non rischio”. L’episodio getta i coniugi Laura e Clemente ancora una volta al centro delle discussioni degli altri naufraghi, che spesso li hanno tacciati di essere troppo aggressivi e di adottare delle strategie di gioco troppo competitive.

Cosa è successo tra Laura Maddaloni e Nicolas Vaporidis?

Durante la diretta di lunedì 2 maggio, la conduttrice cerca di indagare sul clima che si creato tra i naufraghi dell’isola. Infatti, da qualche puntata a questa parte, è emerso che, dopo lo scioglimento dei due gruppi, ossia i Tiburón e Cucaracha, i naufraghi sono rimasti divisi in due fazioni: da un parte ci sono Laura, Clemente, Roger, Estefania, Marco e Blind, mentre dall’altra Guendalina, Edoardo, Carmen, Nick, Nicolas e Alessandro. Quest’ultimo è l’unico a aver preso parte all’altro gruppo, nonostante, cerchi di mantenere dei buoni rapporti anche con la sua tribù originaria. Proprio questo atteggiamento viene visto come doppiogiochista e falso da Laura e Clemente che attaccano il giovane. I due coniugi inoltre si scagliano anche contro Nicolas, accusato di parlare male di Guendalina, che sostiene con forza come Laura e Clemente siano i più falsi di tutti. Il clima si scalda e i naufraghi cominciano a litigare, ma senza riuscire a trovare un punto d’incontro.

Nel corso della puntata, i due gruppi si sfidano nella prova della Pelota Honduregna, che si conclude con la vittoria degli ex Tiburon e con una nomination immediata nei confronti di Nicolas. Subito dopo, quest’ultimo, stufo dell’ennesimo attacco dei coniugi Russo si scaglia contro di loro. I due sono molto risentito e lo criticano molto. Nel corso delle nomination, Clemente dà il suo voto a Nick, come Roger e Lory. Nonostante non riceva nessun voto dal gruppo, viene votato dal leader, Carmen Di Pietro, poiché ha detto delle cose molto false sul figlio Alessandro. Clemente, Nick e Nicolas (in nomination poiché non è stato salvato durante la catena di salvataggio) sono quindi a rischio eliminazione. Nel corso delle nomination, Laura dà il suo voto a Nik poiché non lo vede sincero. Lei invece viene votata da Nik e Alessandro alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni pensa sia una falsa. Anche Edoardo e Guendalina sono della medesima opinione: la judoka è poco sincera e non è assolutamente sportiva. Nicolas sceglie Laura poiché, dopo quello che è avvenuto in puntata, è spaventato dalle sue reazioni. La judoka riesce comunque a salvarsi e a non finire in nomination, continuando il percorso sull’Isola.











