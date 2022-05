Laura Maddaloni, dura lite con Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5/ Spunta la frase shock a Lory Del Santo!

Lite in diretta a Pomeriggio 5 tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni

Scoppia la lite in diretta a Pomeriggio 5 tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni. Le due hanno un conto in sospeso che Barbara D’Urso decide di far chiudere proprio nella sua trasmissione, ma il confronto pacato sfocia il furiosa lite con dure accuse. Laura inizia, ribadendo che il motivo del suo dispiacere è uno: “Non mi è piaciuto che mi abbia definito ‘donna aggressiva’”.

Vladimir motiva allora la sua accusa: “L’ho fatto anche con Floriana che però, diversamente da Laura, quando poi è uscita non è andata nelle trasmissioni a die che poi io avevo influenzato il pubblico. – punge inizialmente l’opinionista, che poi aggiunge – Il pubblico non sono delle pecore che vanno appresso a quello che dico io. Io penso che il pubblico l’avrebbe mandata via dall’Isola con percentuali alte anche se io non avessi parlato.” Così spiega: “Quando parlo di atteggiamento aggressivo, parlo di atteggiamento verbale, non dico che hai menato qualcuno. Per me hai avuto un linguaggio aggressivo e hai fatto cose che non mi sono piaciute.”

Vladimir Luxuria dice a Laura Maddaloni di non aver gradito averla vista barare in una prova – cosa che lei nega – oltre all’accusa lanciata a Nicolas Vaporidis: “Hai detto che ti ha messo le mani addosso”. La Maddaloni a questo punto si spazientisce e i toni si alzano quando replica: “Tu stai sottolineando un’altra cosa contro di me, per alzare che polverone, fammi capire? Perché non parli di Laura come donna, come mamma, come campionessa, come compagna, che problemi hai contro di me? […] C’è qualche demone dentro di te che ancora devi combattere!”

A questo punto Vladimir sgancia la bomba: “Sai quando mi sei scaduta? Non volevo dirlo ma lo dico, mi sei scaduta quando, rivolgendoti a Lory Del Santo, hai detto ‘Con tutto quello che hai passato non hai capito niente'” “Sei in malafede! – tuona però Laura, trovando sia stato travisato ciò che voleva intendere; e aggiunge – Tu vuoi parlare degli altri ma non vuoi che si parli di te, ma chi sei?” Ma Vladimir conclude lapidaria: “Ti sei comportata male sull’Isola”.











