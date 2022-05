Laura Maddaloni ha litigato col fratello Marco?/ La verità dopo l’Isola “Momento mio”

Laura Maddaloni e il fratello Marco hanno litigato?

Laura Maddaloni ha lasciato l’Isola dei Famosi 2022 ormai da qualche settimana eppure continua ad essere una delle maggiori protagoniste di questa edizione. Dopo le liti con Vladimir Luxuria, infatti si torna a parlare di lei per una questione su cui molti si sono interrogati in questi mesi: i rapporto col fratello Marco Maddaloni. Quest’ultimo, infatti, non si è mai fatto vedere nello studio dell’Isola dei Famosi per supportare la sorella (anche se in Honduras non solo c’è stato ma il programma l’ha vinto qualche anno fa); né ha mai mandato un videomessaggio o una lettera a Laura durante la sua permanenza sull’Isola.

Laura Maddaloni al veleno su L'isola/ "Se toccano i miei principi, io reagisco da napoletana verace"

Fatto che ha creato un po’ di curiosità nel pubblico che ha iniziato a sospettare che tra i due i rapporti non fossero idilliaci. A chiarire la situazione ci ha pensato Laura, rispondendo alla domanda nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

Laura Maddaloni spiega perché il fratello Marco non è mai stato ospite per lei all’Isola

“Nella mia famiglia non c’è nulla di anormale.” ha esordito Laura Maddaloni, smentendo poi presunte liti “Le persone quando vedono che non c’è nulla di marcio vogliono crearlo perché le storie drammatiche funzionano. Anche se ci fosse, non andrei a vendere la mia vita personale in tv.” Ha quindi spiegato il perché dell’assenza di Marco e di altri familiari: “Questo era un momento mio e di mio marito, ma soprattutto mio singolarmente, un percorso personale. È stato un percorso mio e di Clemente sia singolarmente che di coppia. Infatti non è venuto nessuno delle nostre famiglie in studio, nemmeno le bambine, proprio perché era un momento nostro. È venuto solo un nostro amico, ma una sola volta”, ha concluso l’ex naufraga.

Laura Maddaloni, dura lite con Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5/ Spunta la frase shock a Lory Del Santo!

LEGGI ANCHE:

Clamente Russo e Laura Maddaloni "Nicolas Vaporidis il più falso"/ "Ci hanno deluso…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA