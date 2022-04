Laura Maddaloni rischia la squalifica a L’Isola dei Famosi 2022?/ Il suo carettere rischia di inguaiarla…

Laura Maddaloni ha dimostrato di riuscire a emergere e soprattutto a resistere all’interno di un reality impegnativo come L’Isola dei Famosi cosa non certo facile, perché è necessario mostrare fin da subito un grande carattere e intraprendenza. La sportiva di origini campane è entrata in gioco con il marito Clemente Russo, mettendosi in evidenza per carattere e grinta.

Edoardo Tavassi ci prova con Estefania, e Roger?/ Chi la conquisterà sul'Isola dei Famosi 2022...

Nel corso della puntata numero quattro andata in onda lo scorso 31 marzo la donna ha purtroppo perso il televoto con la coppia composta da Carmen Di Pietro e il figlio, venendo quindi spedita sull’isola degli sgamadi dove di fatto è diventata un giocatore singolo “separandosi” dal marito. Laura ha anche avuto modo di criticare la scelta degli autori di non mostrare una presunta sorpresa organizzata dalle figlie della coppia.

Marco Maddaloni, chi è fratello il di Laura Maddaloni/ "L'isola dei Famosi ti sconvolge..."

Laura Maddaloni, il parere del pubblico de L’Isola dei Famosi

Una volta arrivata sull’Isola dei Famosi Laura Maddaloni ha partecipato alle votazioni per decretare il nuovo capogruppo degli sgamadi, scegliendo di proporre il nome proprio di Clemente Russo. Terminata la diretta la sportiva ha continuato a supportare suo marito nonostante la separazione di gioco; inoltre si è subito messa a disposizione per collaborare con gli altri concorrenti presenti sull’isola.

Il pubblico del programma sta apprezzando particolarmente il contributo di Laura, oggettivamente considerata tra le personalità più determinate e competitive di questa edizione. Nella prossima puntata ci sarà da capire quali saranno le sue sorti oltre che degli altri sgamadi, non mancheranno sicuramente nuove prove di forza vissute da protagonista.

Clemente Russo/ Se viene eliminata la moglie Laura Maddaloni continua l'Isola dei Famosi 2022?

Laura Maddaloni, rischia la squalifica?

Nelle ultime ore si è rafforzata l’ipotesi che Laura Maddaloni rischi di essere squalificata dall‘Isola dei Famosi. Al centro delle imputazioni ci sarebbe un fuori onda indirizzato a Lory Del Santo che non sarebbe stato apprezzato dagli autori. La sportiva avrebbe accusato l’attrice di essere stata a capo di un gruppetto che favoriva la sua eliminazione, puntandole dunque contro il dito per un gioco scorretto che non era stato prima ravvisato da tutti e che comunque potrebbe anche far parte delle strategie di gioco.

A telecamere spente il fuori onda è stato ripescato e in questo la moglie di Clemente Russo sottolineava: “Tirate fuori gli attributi e dite cosa vi chiedeva Lory Del Santo. Però dovete dirlo chiaro. Alvin senti che dice ora? Prima in onda negava e ora ammette tutto. Io la parte della pazza bugiarda non la faccio. Ora dice che l’ha fatto, è andata da altri a dire di nominarci Non posso accettare, che lei mi volesse votare va bene ma voi altri in diretta dovete dire tutto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA