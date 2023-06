Laura Pausini, concerto Venezia 2023 del 30 giugno a Piazza San Marco/ Scaletta canzoni e informazioni

Laura Pausini concerto a Venezia 2023, Piazza San Marco: tutte le informazioni

Laura Pausini, amata artista italiana, si esibirà dal vivo a Venezia presso Piazza San Marco in un trittico di date dal suo tour 2023. La cantante scalderà il palco con la sua musica dalle ore 21:00, e includerà anche gli ultimi singoli usciti tra cui: Un buon inizio e Il primo passo sulla luna.

Paolo Carta, marito Laura Pausini/ "Matrimonio? Eravamo pochi intimi, volevamo fare una cosa privata"

Non mancheranno anche i maggior e più conosciuti successi di Laura Pausini come La solitudine e Vivimi Senza Paura. Questo evento musicale precederà il tour invernale dell’artista che partirà il prossimo 9 dicembre per tutta l’Italia e terminerà a Torino il 13 gennaio 2024.

Laura Pausini concerto a Venezia 2023, Piazza San Marco: scaletta del 30 giugno

Laura Pausini si esibirà a Venezia, in un concerto in tre serate presso Piazza San Marco. La prima serata avrà inizio questa sera, 30 giugno, alle 21:00. La scaletta dell’evento musicale dell’artista che precede il tour invernale, è stata riportata da Fan Page:

Alda D’Eusanio e lo scontro con Laura Pausini/ "Arrivò a chiedermi un milione di euro, ma poi..."

Io sì (Seen);

Chiedilo al cielo;

Amori infiniti;

Le cose che non mi aspetto;

Il primo passo sulla luna;

Tanti auguri;

Un buon inizio;

Due innamorati come noi;

Il mio beneficio;

Un amico è così;

Il coraggio di andare;

Resta in ascolto;

E ritorno da te;

Ogni colore al cielo;

Ciao pa;

Brividi;

Siamo noi;

Il mio sbaglio più grande;

Scatola.

Laura Pausini concerto a Venezia 2023, Piazza San Marco: prevista acqua alta

Il concerto di Laura Pausini a Venezia, potrebbero essere a rischio a causa dell’acqua alta di stagione. In Piazza San Marco è prevista una marea con un picco di 95 centimetri proprio intorno alle 21:00, orario di inizio dell’evento musicale dell’artista italiana.

ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA/ "Tin bota", Laura Pausini, Vasco, Nek: cantanti in campo

Gli organizzatori, dunque, hanno lanciato un appello: “Portate gli stivali” proprio a causa dell’acqua alta e dell’umidità prevista per quella serata. Laura Pausini si esibirà nei suoi brani più noti con tre serate di fila che avranno inizio questa sera, 30 giugno. Il ricavato del concerto verrà devoluto in favore del popolo dell’Emilia Romagna colpito dall’alluvione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA