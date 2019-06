Laura Pausini e Biagio Antonacci concerto Bari/ Scaletta canzoni: “Qualcosa di unico”

Laura Pausini e Biagio Antonacci concerto allo Stadio San Nicola di Bari 2019

Laura Pausini e Biagio Antonacci approdano a Bari per la prima attesissima tappa del loro LB 2019 tour negli stadi. Il concerto li vedrà esibirsi al San Nicola di Bari e l’evento, che si preannuncia imperdibile, è solo il primo di undici concerti che si concluderanno il prossimo 1 agosto con la data di Cagliari. La tournée celebra un sodalizio artistico particolarmente fortunato e un’amicizia che dura ormai da oltre 26 anni. Del resto, sottolinea Biagio Antonacci in un’intervista a Panorama, “è l’unico modo che abbiamo per passare veramente del tempo insieme”. “Senza volersi bene e senza una fiducia reciproca incrollabile – spiega inoltre l’artista – un’operazione del genere non si può nemmeno ipotizzare”. L’evento, però, non sarà celebrato da cofanetti in edizione limitata, cd o dvd: “Vogliamo che chi viene a vederci – spiega Laura Pausini – abbia la sensazione di assistere a qualcosa di unico che non avverrà mai più”.

LB 2019 Tour, Laura Pausini: “Esiste una chat ‘segreta’ su WhatsApp, si chiama i Pausinacci”

In attesa che lo stadio San Nicola di Bari questa sera si accenda per il concerto LB 2019 Tour, Laura Pausini e Biagio Antonacci parlano dell’organizzazione della tournée; in un’intervista concessa a Panorama, i due divi della musica svelano qualche piccolo dettaglio sui preparativi che li hanno coinvolti in prima persona in questi ultimi mesi: “Per questi concerti non siamo passati attraverso manager e agenzie, non ci sono state trattative – spiega Laura Pausini – abbiamo fatto tutto noi. Esiste – ha aggiunto la cantante – una chat ‘segreta’ su What’s app. Si chiama I Pausinacci e gli unici ammessi, oltre a me e lui, sono suo fratello e mia sorella”. La chat avrebbe inoltre uno scopo ben preciso proprio in vista dell’inizio dei live: “Per non sforzare la voce – spiega la Pausini – parlo pochissimo al telefono, quindi apro chat a getto continuo. Anche per organizzare una cena al ristorante”.

La scaletta ufficiale concerto al San Nicola di Bari di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno reso nota la scaletta che li vedrà impegnati nelle undici tappe del loro LB 2019 Tour. In particolare, i due cantanti accenderanno lo stadio San Nicola di Bari con ben 33 brani, scelti fra i più amati del loro repertorio. Si parte con “Un’emergenza d’amore / Liberatemi”, seguiti da “Resta in ascolto”, “Non è mai stato subito”, “Il coraggio di andare, “E sta a te”. Si prosegue con il medley formato dai brani “Sappi amore mio / Tu sei bella / Le cose che hai amato di più / Non ci facciamo compagnia / Mi fai stare bene”, che anticipa l’esibizione sulle note di “Ti penso raramente”. Spazio poi a “Sognami”, “Una storia che vale” e “Lato destro del cuore”, prima de “La geografia del mio cammino / Le cose che vivi” e il medley “La solitudine / In assenza di te / Incancellabile / Strani amori / Simili”. Si riparte quindi da alcuni successi di Biagio Antonacci, “Se io, se lei”, “Pazzo di lei”, “Buongiorno bell’anima” e “Se non te / Non ho mai smesso”, seguiti da “Frasi a metà”, “Primavera in anticipo”, “Se è vero che ci sei”, “In una stanza quasi rosa” e “Ritorno ad amare”. I cantanti accenderanno poi la serata con “Convivendo” e con il “Momento: Laura canta Biagio”, ai quali seguiranno Se tornerai”, “Sei”, “L’amore comporta”, Ti ricordi perché” e il “Momento: Biagio canta Laura”. Concludono il live i seguenti brani: “Ho creduto a me”, “Il mio sbaglio più grande”, “Fidati di me”, “Non è detto”, “Quanto tempo e ancora”, “Vivimi”, “Come se non fosse stato mai amore”, “Iris”, “In questa nostra casa nuova”, “Non vivo più senza te”, “Invece no” e “Tra te e il mare”.

