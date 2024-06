Scaletta Biagio Antonacci, concerto a Genova oggi 28 giugno 2024/ Tutte le canzoni e ordine d’uscita

Biagio Antonacci, scaletta del concerto a Genova

Grande attesa nel capoluogo ligure per una serata di musica, oggi venerdì 28 giugno, giorno nel quale si terrà sempre a Genova il 105 Summer Festival con decine di artisti che saliranno sul palco, mentre il cantautore originario di Milano si esibirà al Porto Antico sia stasera che domani sabato 29 giugno per due notti davvero imperdibili. Biagio Antonacci dunque fa tappa in Liguria e richiama l’attenzione dei fan con un concerto e una scaletta imperdibili, dove l’artista presenterà tutti i suoi grandi successi, dalla celebre canzone Convivendo fino a Iris e Se io, se lei, brani passati alla storia della canzone italiana nel tempo.

E proprio riguardo alla scaletta del concerto si è espresso il cantautore, ammettendo come i suoi fan giochino un ruolo fondamentale: “La tecnica è quella di ascoltare il pubblico, il tour prima capisco l’errore che ho fatto e cerco di correggerlo. Faccio delle canzoni che non ho fatto nel tour prima, e cerco di accontentare i nostalgici della mia storia, che vogliono canzoni non magari popolari ma che hanno avuto un senso, scelgo una scaletta funzionale per chi mi ascolta”.

Le canzoni e l’ordine d’uscita: i brani che presenterà il cantautore

A Genova è tutto pronto per una grande serata di musica, Biagio Antonacci si appresta a riempire il Porto Antico facendo risuonare i suoi brani più amati stasera 28 giugno e la scaletta si preannuncia davvero infuocata, anche se potrà essere soggetta a qualche cambiamento. Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti rispetto alla precedente tournée che ha portato nei palazzetti tantissimi appassionati, questa la scaletta prevista:

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo e ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so più a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

In Acustico

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Le cose che hai amato di più

Ti ricordi perché

Tu sei bella

Tra te e il mare

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris (tra le tue poesie)

Telenovela

Se io, se lei

