Laura Pausini e Biagio Antonacci, Concerto Pescara/ Scaletta, info sull’evento

Il concerto di Pescara di Laura Pausini e Biagio Antonacci è sicuramente uno degli eventi più attesi delle ultime settimane in Abruzzo. I due sono pronti a conquistare il palcoscenico dello Stadio Adriatico, dove di solito gioca il Delfino squadra di calcio della città. In poco tempo sono riusciti a conquistare una fetta ampia di pubblico che ha deciso di fondersi e quindi duplicarsi, con i fan dell’artista milanese che hanno iniziato a condividere i posti a disposizione con quelli della cantante di Faenza. Era difficile aspettarsi un successo del genere anche perché Laura e Biagio sembra che cantino da sempre insieme. Senza cedere a patti nessuno dei due ha snaturato il suo io per presentarsi di fronte a un pubblico pronto a seguirli con grande passione. Vedremo sui social quali saranno le risposte pronte ad arrivare dalla serata pescarese.

Laura Pausini e Biagio Antonacci, Concerto Pescara: tutte le info

Laura Pausini e Biagio Antonacci sbarcano all’Adriatico per la tappa del tour di Pescara. Questa splendida avventura è partita il 26 giugno scorso dallo Stadio San Nicola di Bari e andrà avanti fino al prossimo 1 agosto quando saranno all’Arena Fiera di Cagliari. Prima di sbarcare in Sardegna sarà il momento della Sicilia con il concerto del 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina. L’evento di stasera vedrà il suo “fischio d’inizio” alle 21 con il Comune di Pescara che ha già da tempo comunicato tutte le regole da seguire per arrivare allo Stadio senza avere nessun tipo di problema. Sono ancora disponibili alcuni biglietti, acquistabili tramite il circuito Ticketone. Al momento restano però solo tagliandi per la Curva sud non numerata, Prato, Tribuna Adriatica e Tribuna Majella.

Scaletta e canzoni Laura Pausini e Biagio Antonacci

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno protagonisti allo Stadio Adriatico di Pescara con un concerto in coppia. C’è grande curiosità di scoprire anche quali saranno i look dei due con il cantautore milanese che ha deciso di affidarsi per tutto il tour a Emporio Armani. Dall’altra parte invece l’artista di Faenza decide di cambiare molto spesso, indossando comunque sempre abiti studiati per lei. La donna ha mostrato negli anni un’innata eleganza che l’hanno fatta anche riconoscere come una delle cantanti più affascinanti del nostro paese. Ora però andiamo a dare uno sguardo alle canzoni che i due canteranno stasera.

Ecco la scaletta ufficiale:

1 Un’emergenza d’amore / Liberatemi

2 Resta in ascolto

3 Non è mai stato subito

4 Il Coraggio di andare

5 E.STA.A.TE

6 Medley Biagio in coppia (Sappi amore mio, Tu sei bella, Le cose che hai amato di più, Non ci facciamo compagnia, Mi fai sentire bene)

7 Ti penso raramente

8 Sognami

9 Una storia che vale

10 Lato destro del cuore

11 La Geografia del mio cammino / Le cose che vivi

12 Medley Laura in coppia (La Solitudine, In assenza di te, Incancellabile, Strani amori, Simili) 13 Se io, se lei

14 Pazzo di lei

15 Buongiorno bell’anima

16 Se non te / Non ho mai smesso

17 Frasi a metà

18 Primavera in anticipo

19 Se è vero che ci sei

20 In una stanza quasi rosa

21 Ritorno ad amare

22 Convivendo

23 Laura canta Biagio ( Se tornerai, Sei, L’amore comporta, Ti ricordi perché)

24 Biagio canta Laura (Ho creduto a me)

25 Il mio sbaglio più grande, Fidati di me)

26 Non è detto

27 Quanto tempo e ancora

28 Vivimi

29 Come se non fosse stato mai amore

30 Iris

31 In questa nostra casa nuova

32 Non vivo più senza te

33 Invece no

34 Tra te e il mare



